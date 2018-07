Grünschnitthaufen gerät in Brand

Feuerwehr hat Feuer schnell im Griff

+ © Feuerwehr/Seeker An der Fritz-Cording-Straße in Wagenfeld geriet Grünschnitt in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell ab. © Feuerwehr/Seeker

Wagenfeld - Ein Grünschnitthaufen ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr an der Fritz-Cording-Straße in Wagenfeld in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilt, stand der Haufen mit einer Größe von fünf mal drei Metern bei ihrem Eintreffen in Vollbrand.