Goldene Konfirmation in der Kirchengemeinde Wagenfeld

Wagenfeld - Neun Jubilarinnen und 13 Jubilare des Konfirmationsjahrgangs 1967 trafen sich jetzt in Wagenfeld, um gemeinsam das Fest der goldenen Konfirmation zu feiern. Nach einem Fototermin zogen die Jubilarinnen und Jubilare mit Pastor Michael Steinmeyer und dem Kirchenvorstand in die festlich geschmückte Sankt-Antonius-Kirche ein.

In seiner Predigt über das Gleichnis Jesu vom großen Gastmahl lud Pastor Steinmeyer die Konfirmationsjubilar ein, über die Fragen nachzudenken: „Wie ist es mir in diesen 50 Jahren mit der Einladung Gottes ergangen? Wie habe ich mich dazu verhalten?“ Der Gottesdienst, in dem die Gemeinde auch zum Abendmahl eingeladen war, wurde musikalisch gestaltet von Lore Birkmann an der Orgel.

Fortgesetzt wurde die Feier mit einem gemeinsamen Mittagessen im „Central-Hotel“. Daran schloss sich eine Führung durch den Bibelgarten an, bevor im Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit zum Austausch von Erinnerungen war. Zum „offiziellen“ Abschluss wurden die Ehrenurkunden überreicht und ein Segenslied gesungen.

Die Jubilare: Ursula Erfeling, geb. Haake, Christa Ruß, geb. Wiedelmann, Margret Buldtmann geb. Hartau, Irmgard Staats geb. Lohaus, Helga Kinkhorst geb. Zechlau, Marie-Luise Gosewehr geb. Schröder, Renate Heuer geb. Kattau, Helga Winkelmann geb. Stumpe, Christel Müller geb. Lösking, Gisela Witte geb. Schlottmann, Monika Strege geb. Weghorst, Gudrun Witte geb. Collmoor, Hilde Collmoor geb. Winkelmann, Angelika Sauter geb. Rathje, Marita Graß geb. Heuer, Gabriele Körner geb. Buchholz, Brigitte Friesecke geb. Spreen, Brigitte Köster geb. Weghorst, Hannelore Backhaus geb. Cording, Angelika Lücke geb. Roll, Angela Schäfer geb. Schmidt, Ilse Tegeder geb. Mentner, Ingrid Rademacher geb. Frede, Helga Gabriel, Karin Kenneweg geb. Hille, Marita Raap geb. Rohlfing, Helga Ruß geb. Gaumann, Christa Tinnemeier geb. Sander, Rita Rogge geb. Dunau, Günter Stange, Werner Tatgenhorst, Hermann Fehner, Manfred Fenker, Werner Bürgel, Walter Rogge, Wolfgang Winkelmann, Manfred Kattelmann, Wilfried Schumacher, Manfred Lück, Rainer Bruns, Kurt Spreen und Hartmut Mälck.