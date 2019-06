Gewerbegebiet „Zur Mühle“ wird erweitert

Lohnbetrieb Henke in Ströhen möchte neue Halle am „Langen Berg“ bauen

+ Weil der Bereich des Gewerbegebiets „Zur Mühle“ erweitert werden soll, kann die Zufahrt nun gegenüber der ZF-Einfahrt entstehen. Foto: Russ

Wagenfeld – Dem Abschluss von gleich drei Planverfahren hat der Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Gemeinde Wagenfeld in seiner Sitzung am Mittwochabend zugestimmt und zugleich ein neues Planverfahren in Ströhen auf den Weg gebracht.