Gestütsschau im Tierpark Ströhen: Edle Hengste, schöne Stuten und wilde Fohlen

Die Mutterstuten mit ihren Fohlen des Gestüts Ismer zeigen sich bei der Gestütsschau am 1. Mai auf der großen Wiese des Tierparks Ströhen. © Susanne Ismer

Die Gestütsschau im Tierpark Ströhen am 1. Mai verspricht neben den rassigen Zuchthengsten des Gestüts Ismer ein unterhaltsames Schauprogramm.

Ströhen – Temperamentvolle Araberhengste, wunderschöne Mutterstuten, tobende Fohlen und eine große Schau drumherum erwarten die Besucher am 1. Mai wieder bei der alljährlichen Gestütsschau im Tierpark Ströhen.

Inhaber Dr. Nils Ismer wird wie gewohnt mit vielen Informationen und spannenden Geschichten durch das circa zweistündige Programm führen, das um 14 Uhr mit der großen Hengstparade startet. „Es ist jedes Jahr eine besondere Herausforderung, unsere Deckhengste gemeinsam auf dem Schauplatz zu präsentieren“, berichtet Ismer mit ein wenig Stolz auf seine Zuchthengste, die bereits in vielen Teilen der Welt bei Schauwettbewerben Schleifen und Pokale sammeln konnten, bis hin zum Weltchampionat. Neben den Hengsten stellt das Gestüt eine Auswahl an Mutterstuten mit ihren Fohlen vor.

Die verschiedenen Präsentationen werden von einem unterhaltsamen Schauprogramm umrahmt. Unter anderem können sie die Besucher auf die Kamelfarm Marquard freuen. Der Familienbetrieb und seine Wüstenschiffe werden in einem bunten Schaubild präsentieren, was sie alles zu bieten haben. Ebenfalls mit dabei ist die Voltigiergruppe Wehdem-Oppendorf, die neben vielen anderen Turniererfolgen 2021 bei der Weltmeisterschaft in Frankreich den Vize-Weltmeister stellte.

Rasant wird es bei den Mounted Games. Bei den Reiterspielen kommt es besonders auf Wendigkeit, Geschicklichkeit und Schnelligkeit von Ross und Reiter an.

Mounted Games sind seit einiger Zeit auch Teil des Ströher Reit- und Fahrvereins. Anfang Juni wird das erste Mounted Games Turnier unter dessen Fahne ausgetragen. Mit Kim Ingwersen und Simon Keppler belegt das Ströher Mounted Games Team Platz zwei in der Deutschen Ranglistenwertung. Am 1. Mai wollen sie zeigen, was ein Mounted Games Pony alles kann.

Außerdem wird Lisa Röckener mit ihrer Show zu Gast sein. Sie habe im März bei der Weltmesse des Pferdesports – der Equitana – die Hallen zum Beben gebracht, heißt es in einer Presseerklärung des Tierparks. Die 27-Jährige gebe ihr angelerntes Wissen in Lehrgängen, Seminaren, im Fernsehen, an Ausbildungsabenden, in Büchern und Shows weiter.

Tickets für Tribünenplätze zum Preis von acht Euro zuzüglich Tierparkeintritt sind unter www.tierpark.shop erhältlich. Stehplätze stehen in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung und können im Shop oder an der Tageskasse erworben werden. Preis: sechs Euro plus Tierparkeintritt.