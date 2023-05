Geschichte eines angekündigten Todes

Von: Melanie Russ

Autor Uwe Hermann freut sich, dass er mit seiner Kurzgeschichte „Die Nachrichtenmacher“ wieder einmal die Jury überzeugt hat. © Russ

Der Wagenfelder Science-Fiction-Autor Uwe Hermann hat zum dritten Mal den Kurd Laßwitz Preis erhalten ‒ für seine Kurzgeschichte „Die Nachrichtenmacher“. Was ihm der Preis bedeutet und was er von künstlicher Intelligenz und ChatGPT hält, erzählt er im Interview.

Wagenfeld – Stellen Sie sich vor, sie lesen morgens in der Zeitung, dass Sie am nächsten Tag bei einem Autounfall sterben werden. Was würden Sie tun? Vor dieser Frage steht der Protagonist von Uwe Hermanns Kurzgeschichte „Die Nachrichtenmacher“, für die der Wagenfelder Science-Fiction-Autor nun schon zum dritten Mal mit dem Kurd Laßwitz Preis, einem der zwei wichtigsten deutschen Science-Fiction-Preise, ausgezeichnet wurde. Vor wenigen Tagen nahm er den Preis auf der MetropolCon in Berlin in Empfang.

Wie war es bei der MetropolCon?

Sehr anstrengend. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die MetropolCon war zum ersten Mal in Berlin in einem Jugendzentrum, das früher mal ein Krematorium war. Das Gebäude war schon beeindruckend. Und es war schön, wieder viele Bekannte zu treffen. Da ich ja schon seit mehr als 30 Jahren schreibe, kenne ich inzwischen viele der Verlage und Autoren persönlich.

Sie sagen, der Kurd Laßwitz Preis ist für Sie eine ganz besondere Auszeichnung. Warum?

Das Besondere ist, dass Autoren, Verlage, Übersetzer, Lektoren und Grafiker aus dem Bereich Science-Fiction die Werke vorschlagen, die ihrer Meinung nach aus der Masse der Neuerscheinungen des vergangenen Jahres herausragen. Anschließend werden diejenigen, die am häufigsten genannt wurden, zur Wahl gestellt. Die Romane, Kurzgeschichten und Cover mit den meisten Stimmen gewinnen. Da ist kein Mauscheln, keine Beeinflussung irgend einer Art möglich.

Sie haben jetzt in fünf Jahren dreimal den Kurd Laßwitz Preis und einmal den Deutschen Science Fiction Preis gewonnen. Sind Preisverleihungen für Sie inzwischen Routine?

Nein, auf keinen Fall. Als ich von meiner Auszeichnung erfuhr, übrigens wie beim letzten Mal unterwegs im Auto, konnte ich es gar nicht glauben. Es ist immer noch wie in einem Traum. Und ich mache mir immer noch viele Gedanken, was ich bei der Preisverleihung sagen soll und vergesse dann vor Nervosität alles und muss improvisieren. So gerne ich auch schreibe, so ungern stehe ich auf der Bühne. Lesungen sind für mich zwar mittlerweile zur Routine geworden, aber ich habe das Gefühl, dass ich bei jeder Preisverleihung nervöser bin.

Einer ihrer Kollegen hat Ihnen gesagt, Sie seien jetzt endgültig in der Riege der erfolgreichen deutschen Autoren angekommen. Fühlen Sie sich wie ein erfolgreicher Autor?

Überhaupt nicht. Wenn ich bei einer Veranstaltung wie der MetropolCon bin, erkennen mich die Leute und manchmal bittet mich jemand um ein Autogramm. Darüber freue ich mich dann auch. Aber ich fühle mich nicht als großer Autor.

Aber einen gewissen Namen haben Sie sich im Science-Fiction-Genre schon gemacht...

Das stimmt. Die ersten Manuskripte, die ich an Verlage geschickt habe, wurden alle abgelehnt. Inzwischen fragen die Verlage an, ob ich für sie etwas schreiben kann, und ich werde regelmäßig zu Veranstaltungen eingeladen.

Den diesjährigen Kurd Laßwitz Preis haben Sie für „Die Nachrichtenmacher“ bekommen. Das Thema ist angesichts der Diskussionen um künstliche Intelligenz und ChatGPT aktueller denn je, geschrieben haben Sie die Geschichte aber schon vor zwei Jahren. Was war der Ausgangspunkt?

Früher erfuhr man über die neusten Ereignisse erst am nächsten Tag aus der Zeitung, heute ist man dank Internet schon nach wenigen Minuten informiert. Meine Überlegung war, was wäre, wenn man es auf die Spitze treibt? Wenn eine künstliche Intelligenz zuverlässig vorhersagen könnte, was passiert, und Zeitungen heute schon berichten, was morgen geschieht? Und wie gehen die Menschen damit um? In „Die Nachrichtenmacher“ erfährt ein Familienvater aus der Zeitung, dass er am nächsten Tag sterben wird. Weil fast immer eintritt, was in der Zeitung steht, hinterfragt seine Familie das gar nicht, seine Frau macht sich sofort Gedanken über die Trauerfeier. Aber der Vater sagt sich, „Ich will gar nicht sterben“, und versucht, seinen Tod zu verhindern.

Aus der Laudatio für „Die Nachrichtenmacher“ auf der MetropolCon Uwe Hermann wirft die Lesenden in eine gelungene Anfangsszene mit einer liebenswürdig-chaotischen Familie, erzeugt mit einer Mischung aus gutgemeinten Ratschlägen und wenig hilfreichem Pragmatismus der Anderen einen plausiblen Weltenbau und liefert eine aberwitzige Erklärung für diese zukünftige Welt, die letztendlich eine kaum getarnte Anklage an die Leichtgläubigkeit der Internet-User ist, die zunehmend verlernen, Fakten und Fakes zu unterscheiden, und vor allem das Interesse an diesem Unterschied verlieren.

Sie beschäftigen sich auch in vielen anderen Texten mit künstlicher Intelligenz. Sehen Sie in ihr eher Chancen oder Gefahren?

ChatGPT ist eine Software, die künstliche Intelligenz einsetzt, um ihre Nutzer mit Informationen zu versorgen. Das ist per se nichts Schlimmes. Sie ist nur ein Werkzeug, dass man nur richtig nutzen muss. Inzwischen ist die Entwicklung aber so weit vorangeschritten – obwohl diese Software noch in der Betaphase ist –, dass man mit ihr schon perfekte Texte schreiben kann. Sogar ganze Romane und Kurzgeschichten sind schon im Netz zu finden. Manche Autoren und Grafiker sehen das als Gefahr. Ich finde, dass ChatGPT, Midjourney oder wie sie alle heißen nur Werkzeuge sind, die uns bei der Informationssuche oder bei der Erstellung von Texten und Grafiken helfen können. Egal, wie perfekt ihre Geschichten sein mögen, ihnen wird immer die Fantasie des menschlichen Autoren fehlen. Die Emotionen, die er beim Schreiben in seine Sätze verpackt, kann eine KI nicht liefern.

Durch fast alle Ihre Texte zieht sich wie ein roter Faden der Humor. Egal wie ernst oder bedrückend das Thema ist, die Leser haben auch immer etwas zu lachen. Warum ist das so?

Weil es mir einfach Spaß macht, humorvoll zu schreiben. Und wenn man sich umschaut, was in der Welt so los ist, denke ich, dass es gar nicht humorvoll genug sein kann. Witzigerweise hat mir vor vielen Jahren mal ein Autoren-Kollege gesagt, dass man mit humorvollen Geschichten keine Preise gewinnt, wenn man nicht gerade Douglas Adams oder Terry Pratchett heißt. Ich habe mittlerweile vier Preise gewonnen...

Humor spielt auch in Ihrer Kurzgeschichte „Das Amt für Bürgererziehung“ eine große Rolle, die gerade in der Anthologie „Klimazukünfte 2050 – Geschichten unserer gefährdeten Welt“ erschienen ist und in der sich die Autoren mit der Frage beschäftigen, wie das Leben in Deutschland, Europa und der Welt im Jahr 2050 aussehen könnte. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Der Hirnhorst Verlag hatte in Zusammenarbeit mit dem Klimahaus Bremerhaven einen Literaturwettbewerb ausgelobt und angefragt, ob ich nicht auch eine Kurzgeschichte einreichen möchte. Mein Beitrag hat es dann als einer von 23 aus mehr als 400 Einsendungen in das Buch geschafft. Ich durfte sie auf der MetropolCon in Berlin vorstellen, was viel Spaß gemacht hat.

Worum geht es in der Geschichte?

Mein Ansatz war, dass viele Menschen der Klimaveränderung skeptisch gegenüberstehen oder sie ihnen zumindest egal ist. Also habe ich überlegt, wie ich das Thema so verpacken kann, dass es nicht wie der Versuch einer Belehrung rüberkommt. Die Geschichte spielt während der Fußball-WM. Ein Fußball-Fan schaut gerade das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Neu-Niederlande – die heutigen Niederlande gibt es wegen des gestiegenen Wasserspiegels nicht mehr –, als das Ordnungsamt klingelt. Weil der Mann zu viel Strom verbraucht, wird er in einen Tarif heruntergestuft, in dem er pro Stunde nur 50 Minuten lang Strom bekommt. Er kann also kein Spiel mehr komplett sehen und ist stinksauer. Um seinen alten Tarif zurückzubekommen, muss er einen Kurs beim „Amt für Bügererziehung“ mitmachen.

Woran arbeiten Sie aktuell? Können sich Ihre Leser bald auf einen neuen Roman freuen?

Der Nachfolge-Roman von „Nanopark“ ist zu 60 Prozent fertig. Den musste ich aber erst mal zurückstellen, weil ich als nächstes mehrere Kurzgeschichten schreibe, um die mich Verlage gebeten haben und für die der Abgabetermin langsam näherrückt. Unter anderem schreibe ich eine Kurzgeschichte für die Perry Rhodan-Romanreihe, die größte Science-Fiction-Serie der Welt. Außerdem hat ein Verlag angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Exposé für einen Comic zu schreiben. Das klingt auch sehr spannend.

Amt für Bürgererziehung: Die Kurzgeschichte „Das Amt für Bürgererziehung“ gibt es auch als kostenlose Hörversion, vorgetragen von Thorsten Möser, einem professionellen Radiosprecher.