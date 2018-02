Geschäfte an der Haustür

Telekom kommt manchmal persönlich

Ströhen - Telekom-Mitarbeiter oder Betrüger? Vor dieser Frage stand jüngst eine ältere Dame in Ströhen, als ein Mann an ihrer Haustür klingelte und sich als Mitarbeiter jenes Unternehmens vorstellte. Sein Anliegen: Sie sollte einen neuen Vertrag für ihren Telefonanschluss abschließen, da ihr bestehender zu alt und bald nicht mehr gültig sei. Die Dame war skeptisch und verweigerte eine Unterschrift. Zur Sprache kam der Fall am Dienstag in der Sitzung des Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschusses im Wagenfelder Rathaus. Der Verwaltung war von derartigen Aktivitäten der Telekom in der Gemeinde nichts bekannt, um einen Betrugsversuch muss es sich aber nicht zwangsläufig gehandelt haben.