Mehrere Chöre und Bands machen bei Music-Night mit 

Kirchweyhe - Von Heiner Büntemeyer. Die Music-Night hat in der Felicianuskirchengemeinde schon eine lange Tradition, und bei Musikfreunden genießt sie einen hervorragenden Ruf. Seinerzeit wurde diese Veranstaltung geschaffen, um Geld für die neue Kirchenorgel zu sammeln.

Das ist inzwischen schon wieder recht lange her, aber diese Konzertreihe war so erfolgreich, dass der Wunsch auftauchte, sie alle zwei Jahre fortzusetzen.

Ein Grund dafür ist auch die einzigartige Akustik in der Felicianuskirche. „Es macht allen Musikern viel Spaß, in dieser Kirche zu spielen. Wir genießen das“, schwärmt Olaf Wetjen, Mitglied der School House Seven, die auch wieder an der Music-Night beteiligt sind.

Die musikalische Leitung der Music-Night am Freitag, 24. August, hat Elisabeth Geppert, die als Solisten Nadine Remmert (Klavier) und Hanno Janssen (Schlagzeug) engagiert hat.

Erneut werden neben der School House Seven der von ihr geleitete Gospelchor und der Posaunenchor unter der Leitung von Oscar Alemany zum Programm beitragen. Zudem tritt der neue Kinderchor der Kirchengemeinde am Freitag zum ersten Mal auf. Dieser ebenfalls von Elisabeth Geppert geleitete Chor trägt mehrere Lieder aus dem Kindermusical „Bartholomäus“ vor.

Die Moderation des rund zweieinhalbstündigen Konzerts übernimmt in bewährter Form wieder Gerd Brüning.

Mit Auszügen aus der Kareliasuite von Jean Sibelius bestreitet der Posaunenchor seinen Beitrag im ersten Teil des Konzertes. Nach der Pause spielen die Bläser Filmmusiken. Auch der Gospelchor trägt einige bekannte Lieder vor, darunter das mitreißende „Baba Yetu“. Im zweiten Teil singt er eher poppige Songs, zu denen auch „All you need is Love“ von den Beatles gehört.

Die School House Seven befinden sich gegenwärtig auf einer Abschiedstournee, denn ihr langjähriger Schlagzeuger Rolf Thiele gibt aus Altersgründen sein Engagement auf. Trotzdem werden „die Seven“ fröhlichen Dixieland spielen. Wie Posaunist Olaf Wetjen mitteilt, stehen mehrere Traditionals aus den 20er/30er-Jahren auf der Set-Liste.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Daher wird der Kinderchor nur im ersten Teil des Abends auftreten. In der Pause haben die Besucher die Möglichkeit, sich mit einem Getränk zu erfrischen, „und niemand hat etwas dagegen, wenn sie ihr Getränk mit an ihren Platz nehmen“, fügt Elisabeth Geppert hinzu. Für deren Standsicherheit muss allerdings jeder selbst sorgen, denn es ist nicht auszuschließen, dass die ganze Kirche wieder groovt, zumindest beim „Oh when the Saints“, mit dem alle Chöre und Instrumentalisten gemeinsam das Konzert beenden.

• Eintrittskarten gibt es ausschließlich an der Abendkasse; Einlass ist ab 18.45 Uhr.