Genießen wie bei Muttern

Erika Fangmann sorgt in ihrem kleinen Stubencafé mit Torten wie zu Omas Zeiten dafür, dass in den heimischen Wohnstuben zum Weihnachtsfest Selbstgebackenes auf den Tisch kommt. Foto: Schubert

Ströhen - Von Anja Schubert. Liebevoll und mit großer Hingabe verziert Erika Fangmann aus Ströhen eine nicht ganz alltägliche Torte in Buchform. Ein besonderes, sehr persönliches Geschenk, das ein rumänischer Vater von seiner Familie zum Geburtstag überreicht bekommt. Doch nicht nur bei Anlässen wie diesem nehmen Menschen Erika Fangmanns Backkünste gern in Anspruch.

Auch zum Weihnachtsfest fertigt die Inhaberin des kleinen, heimeligen „Stubencafés“ in Ströhen Torten für „außer Haus“, die den Kunden daheim das Gefühl vermitteln, „wie bei Muttern“ verwöhnt zu werden.

„Auch hier bei uns auf dem Lande, wo nach alter Tradition gern noch viel und selbst gebacken wird, wird das Angebot, sich leckeres Backwerk wie zu Omas Zeiten fertigen zu lassen als Alternative zum Griff in die Gefriertruhen der Supermärkte gern in Anspruch genommen“, weiß die passionierte Bäckerin, die nicht nur gerne mit individuellen Vorschlägen zu besonderen Anlässen unterstützt, sondern auch mitgebrachte Backrezepte ihrer Kunden in die Tat umsetzt. Und so halten an den Feiertagen klassische und originelle Sahnetorten, Blech- und flache Kuchen sowie mitunter auch Kekse aus „Erikas Stubencafé“ Einzug in die Kaffeetafeln der heimischen Wohnstuben.

„Immer mehr geht der Trend dazu, das Weihnachtsfest in vollen Zügen zu genießen, statt in der Küche zwischen Töpfen, Pfannen und Backformen große Schlachten zu schlagen“, weiß die 62-Jährige. „Denn an Weihnachten soll das ganze Haus ordentlich und blitzsauber sein.“ Festlich gekleidete Paare und Familien, die unterm Weihnachtsbaum friedlich und entspannt Zeit miteinander verbringen. „Das ist das Ideal, dass in den Medien auf verschiedenste Weise als erstrebenswert kolportiert wird“, sieht sie eine Ursache für den sich immer mehr entwickelnden Trend.

„Stundenlang am Herd stehen oder aufwändiges Backen schon kurz vor den Feiertagen, ist nicht mehr unbedingt das, was die Menschen, insbesondere junge Familien möchten.“ Auch den immer schneller und hektischer werdenden Alltag, den Stress im Beruf und den Mangel an Freizeit sieht sie als ursächlich. „Da ist der Wunsch, zumindest an solchen Festtagen die Füße hochzulegen und entspannte Zeit gemeinsam zu verbringen, mehr als verständlich.“ Nicht jeder habe heutzutage Mütter oder Großmütter, die noch gerne diese Koch- und Backarbeiten übernehmen.

Für Erika Fangmann selbst ist Backen und Kochen eine Leidenschaft, der sie sich schon mehr als vier Jahrzehnte voller Herzblut hingibt und die sie dazu bewog, vor sechs Jahren in ihrem Wohnhaus nebenberuflich mit der Eröffnung des kleinen „Stubencafés“ einen lang gehegten Traum wahr werden zu lassen.

Die Wohlfühloase mitten in Ströhen ist längst kein Geheimtipp mehr. Hier werden Gäste an den Wochenenden mit Frühstücksbüfett und Kaffeetafel verwöhnt.

Denn die Woche über ist die Küche der Bundeswehr im Fliegerhorst Diepholz seit 38 Jahren ihr berufliches Zuhause. „Rumsitzen und die Beine hochlegen ist für mich nichts, ich entspanne in der Küche“, sagt Erika Fangmann und strahlt dabei über das ganze Gesicht.

Zu sehen, wie ihre Gäste gut gelaunt Speisen und Backwerk genießen, ist für sie eine fast noch schönere Entlohnung als die am Ende folgende finanzielle Abrechnung. „Es erfüllt mich mit Freude, zu sehen, dass die Gäste die Speisen und das wohnliche Ambiente zu schätzen wissen.“

Wer das urige Café mit den kleinen Räumen, Wintergarten und im Sommer auch Terrasse betritt, fühlt sich nicht zuletzt Dank der Herzenswärme der Besitzerin sofort wie zu Besuch bei Muttern. „Irgendwann hab ich beschlossen, dass mir selbst die Räume im Obergeschoss zum Leben reichen und habe die unteren Wohnräume zum Café umgebaut.“

Auch an Weihnachten gönnt sich Erika Fangmann keine Pause. Torten zum Abholen, am heutigen Heiligabend noch Frühstücksbüfett, an den beiden Weihnachtstagen ausnahmsweise auch mal ein Mittagstisch. „Mein Lebensgefährte hat Verständnis für meine Leidenschaft.“

Doch am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages wird auch Erika Fangmann endlich für ein paar Stunden die Füße hochlegen. „Dann gucken wir im Fernsehen einen schönen Film.“