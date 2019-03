In gemütlicher Runde ins Gespräch kommen

Neuer Jugendtreff an jedem zweiten Donnerstag im Monat

+ Tamara, Maja, Ronja, Madita und Eileen (von links) sind regelmäßig dabei beim Jugendtreff mit Diakon Manuel Ansperger. Foto: Russ

Wagenfeld – In Wagenfeld wächst nach längerer Pause wieder ein Jugendtreff heran. Noch sind es nur etwas mehr als eine Handvoll Mädchen, die sich in der Regel an jedem zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr im Obergeschoss des Gemeindehauses treffen.