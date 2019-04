Kindertagesstätte „Pusteblume“ feiert 50. Geburtstag

Wagenfeld - Von Simone Brauns-bömermann. 50 Jahre sind ein halbes Jahrhundert, 100 000 Lächeln, die 68er, der VW Bulli und Urmel aus dem Eis. Für die evangelisch-lutherische integrative Kindertagesstätte (Kita) „Pusteblume“ in Wagenfeld trifft das alles zu. Sie feierte am Samstag mit zahlreichen kleinen und großen Gästen ihren Geburtstag.

Die Stichworte füllten die Grußwortredner mit Sinn und gratulierten der amtierenden Leiterin Christiane Rießelmann mit ihrem 34-köpfigen Mitarbeiter-Team.

Die vergangenen 50 Jahre ließen Bürgermeister Matthias Kreye, der betriebswirtschaftliche Geschäftsführer des evangelisch-lutherischen Kindertagesstätten-Verbandes, Helmut Meyer, und pädagogische Leiterin Birgit Greve Revue passieren.

„Ich kann als Vater und Bürgermeister berichten“, positionierte sich Kreye: „Meine zwei Jungen waren in der grünen und blauen Gruppe. Ich freue mich, Sie als verlässlichen Partner in Sachen Kindesbetreuung an der Seite zu haben.“ Es sei eine große Aufgabe, Kinder Kind sein zu lassen und trotzdem auf die Welt vorzubereiten. „Wagenfeld hatte ein Riesenglück, die Kirchengemeinde von Anfang an in der Kinderbetreuung im Boot zu haben. Heute wie gestern sehe ich hier einen Ort der Gemeinsamkeit.“

Helmut Meyer ergänzte die Rede mit historischen Ausführungen: „Am 15. April 1969, wir feiern also ein wenig zu früh, startete der Kindergarten.“ Im Vorfeld habe der Kirchenvorstand eine Umfrage zur Kinderbetreuung gestartet und 246 Eltern hätten ihr Votum für einen Kindergartenplatz abgegeben. „Damals waren es 60 Plätze auf drei Gruppen aufgeteilt je 20 Kinder.“

+ Das Bauen mit Riesen-Legosteinen war eine der zahlreichen Spielstationen zum Geburtstag der Kita „Pusteblume“ am Samstagvormittag. © Brauns-Bömermann

Meyer hatte eine schöne Anekdote: Zu den schon 1969 angebotenen Nachmittagszeiten von zwei Stunden hatte er eine Kritik gefunden. „Dafür lohnt es sich nicht, das Kind anzuziehen“ stand dort als Statement einer Mutter.

Er erinnerte an den VW Bulli als Kindergartenbus mit neun Plätzen und den finanziellen Anteil der Eltern mit 42 Prozent im Vergleich zu heutigen neun Prozent. Doch das Wichtigste erschien ihm aus dem Buch „Urmel aus dem Eis“ die Stelle: „Die Kinder müssen doch raus und schöne Sachen sehen.“ Das wünschte er auch für die Zukunft.

Birgit Greve zog positive Bilanz zu Leitungsträgern und Teams: „Wir zählen drei Leiterinnen, die bis zur Rente die Treue hielten.“ Das waren Schwester Sabine Dibke, Karin Schmidt und Katharina Wedler. Der Blick auf die Mitarbeiterbindung zeigte, dass „auch das Team mit bis zu 30 Jahren im Kindergarten tätig“ sehr beständig sei. „Ich kenne Euch als die, die nicht sagen, das haben wir schon immer so gemacht, sondern als diejenigen, die wissen, das können wir!“

Iris Rathje, Vorstandsvorsitzende des Kindertagesstättenverbandes, bedankte sich bei den Mitarbeitern für die mindestens 100.000 erzeugten Lächeln über die 50 Jahre verteilt.

+ „Die Vogelhochzeit“: Das Sing- und Tanzspiel hatten Kinder der „Pusteblume“ mit den Erziehern einstudiert. Eltern und Gäste waren begeistert. © Brauns-Bömermann

Die Kinder scharten während der Reden bereits mit den Füßen, sie wollten raus zu den vielen Spielstationen. Darum fasste sich Pastorin Edith Steinmeyer kurz: „Von uns als Kirchengemeinde bekommt Ihr eine Kerze mit der Pusteblume als Emblem. Damit Euch nie die Puste wegbleibt.“

Reinhard Kawemeyer, Vorsitzender der Wagenfelder Werbegemeinschaft „Aktiwas“, überreichte einen Gutschein für eine neue Eckbank in der Küche der Kita.

Elternratsvorsitzender Marc Loheide zollte seinen großen Respekt vor der Arbeit der Institution: „Ich bin jeden Tag beeindruckt, was hier geboten wird.“ Er hob eine kleine, gebastelte Tütenpuppe in die Luft, die für ihn Synonym für Fertigkeit, Hartnäckigkeit und Kreativität war.

Nach dem offiziellen Teil war der Run auf die Spielstationen im Garten von Kita und Krippe groß: Diese reichten vom Barfußpfad, der Schminktische, Geschicklichkeitsspiele, Bobbycar-Parcours, Schätze im Sand ausbuddeln bis zum Singspiel der Kinder „Die Vogelhochzeit“.

Stellwände mit Bildern aus der Anfangszeit, der damaligen Gruppen und Zeitungsartikel luden Eltern und Großeltern zum Erinnern ein. Wer Bilder für das nächste Jubiläum machen lassen wollte, konnte dies bei der Fotobox bei Erzieherin Sabine Craemer tun.

Die Gäste feierten kompakt von 10 bis 13 Uhr das 50-jährige Bestehen ihrer „Pusteblume“.