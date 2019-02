Interview mit Kerstin Wackerbarth: Gemeinsam auf Entdeckungsreise

Kerstin Wackerbarth wurde vor genau einem Jahr in Ströhen als Pastorin ordiniert. In den vergangenen Monaten hat sie in ihrer Kirchengemeinde bereits einige Projekte auf den Weg gebracht, weitere sind in Planung. Foto: Russ

Ströhen - Seit genau einem Jahr ist Kerstin Wackerbarth Pastorin in der Kirchengemeinde Ströhen. Dort hat sie gleich in doppelter Hinsicht Neuland betreten, denn nicht nur Land und Leute waren ihr unbekannt, Ströhen ist auch die erste Station der 30-Jährigen als Pastorin. Wie sie sich mit ihrem Mann in ihrer neuen Wirkungsstätte eingelebt hat und welche Pläne sie hat, erzählt sie im Interview. Die Fragen stellte Melanie Russ.

Haben Sie sich inzwischen richtig in Ströhen eingelebt und alle „Ecken“ der Gemeinde entdeckt?

Ja, wir haben uns eingelebt in Ströhen. Alle „Ecken“ der Gemeinde habe ich vermutlich noch nicht entdeckt, aber ich habe im vergangenen Jahr viele Menschen getroffen, kennen- und auch schätzen gelernt.

Haben Sie sich die Arbeit in Ströhen so vorgestellt oder wurden Sie von Eigenheiten oder Vorstellungen der Ströher überrascht?

Ich weiß nicht, ob ich mir vorher irgendetwas vorgestellt habe. Ich war einfach gespannt, wie es werden würde, und ich hatte Lust, zusammen mit den Menschen im Ort unterwegs zu sein.

Ihr erster Eindruck war, dass die Kirchengemeinde sehr lebendig ist. Hat sich dieser Eindruck bestätigt?

Munter geht es hier zu. Menschen kommen hier zusammen mit all dem, was sie ausmacht und was sie geprägt hat. Die Altersspanne reicht vom Krabbelalter bis in die 90er.

Haben Sie im vergangenen Jahr neue Projekte in Angriff genommen?

Mich prägt das Bild einer Kirchengemeinde als Weggemeinschaft. Daher ist es mir wichtig, nicht allein ein Angebot für die Menschen zu machen, sondern Projekte und Gottesdienste zusammen mit anderen zu gestalten. So entsteht der Gemeindebrief seit einem Jahr durch eine Redaktion. Im März möchte ich gerne ein Gottesdienstteam auf die Beine stellen, denn in der gemeinsamen Vorbereitung lassen sich viel mehr Entdeckungen machen als mit sich allein am Schreibtisch oder bei einer Tasse Tee.

Des Weiteren ging es mir im vergangenen Jahr schwerpunktmäßig darum, auch die Jüngeren und Jüngsten mit ins Boot zu holen. So beschloss der Kirchenvorstand in seiner Sitzung im September die Zulassung von Kindern zum Abendmahl, und nach Wegfall des Miniclubs entstand das monatliche Angebot eines Gottesdienstes für Kinder im Alter von null bis fünf Jahren.

Gibt es Ideen, die Sie in naher oder ferner Zukunft umsetzen möchten?

Ein Gedanke für dieses Jahr ist, die Selbstständigkeit der Kirchengemeinde weiter zu stärken und zugleich die Zusammenarbeit in der Region zu intensivieren und zu festigen. Das mag zunächst vielleicht wie ein Widerspruch klingen, ist es aus meiner Sicht allerdings nicht. Die Kirchengemeinden leben davon, dass die Menschen in ihnen wissen, was sie von „der Kirche“ und in ihrer Gemeinde wollen.

So hat jede Kirchengemeinde die Möglichkeit, ihren Schwerpunkt auszubilden und Menschen, die sich ihr zugehörig fühlen, zu aktivieren. Zugleich vermag keine Kirchengemeinde allein für sich zu existieren. Es zeichnet den christlichen Glauben aus, dass er sich über Ortsgrenzen hinweg verbunden weiß mit Menschen in der Nähe und in der Ferne. Erst in ihrem Zusammenwirken haben Kirchengemeinden die Möglichkeit, die Vielfalt des Lebens und der unterschiedlichen Bereiche in ihm abzubilden.