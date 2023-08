Gemeinsam dem Ziel entgegen: Wagenfelder Guido Sander will mit TV-Moderator Sven Lorig Erfolge feiern

Von: Carsten Sander

Ähnlich alt, ähnlich ambitioniert, ähnlich schnell: Der Wagenfelder Guido Sander (re.) läuft bei der Marathon-DM in einem Team mit TV-Moderator Sven Lorig (li.) und Henning Zur Nieden. © Renate Sander

In einem Team mit TV-Moderator Sven Lorig ist der Wagenfelder Guido Sander nordrhein-westfälischer Vize-Meister im 10-Kilometer-Straßenlauf geworden. Doch das soll nur ein Vorgeschmack sein. Bei der Marathon-DM in Köln wird wieder eine Medaille angepeilt.

Wagenfeld – Zugegeben: Von Wagenfeld ist es nicht weit bis nach Nordrhein-Westfalen. Nur ein paar Schritte Richtung Oppenwehe gemacht, schon ist man raus aus Niedersachsen und drin im anderen Bundesland. Doch das ist nicht der Grund, weshalb bei Ausdauersportler Guido Sander eine Urkunde und eine Medaille für Platz zwei bei der NRW-Meisterschaft im Straßenlauf – Teamwertung über zehn Kilometer – demnächst einen Ehrenplatz bekommt. Der Wagenfelder ist gewissermaßen sportlich nach NRW emigriert, weil er noch größere Ziele verfolgt. Eine Medaille bei der Marathon-DM demnächst in Köln ist das Ziel. Nicht alleine, sondern in einer Staffel, die ein prominentes, weil aus dem TV bekanntes Mitglied aufweist: Sven Lorig, Moderator im ARD-Morgenmagazin, läuft mit Guido Sander dem gleichen Ziel entgegen.

Gemeinsam – und mit Henning Zur Nieden als drittem Teammitglied – gingen Sander und Lorig unlängst beim „Do-it-fast“-Lauf in Dortmund an den Start. Ein Rundkurs über 2,5 Kilometer musste viermal absolviert werden, am Ende wurden die drei Zeiten addiert – und heraus kam für Sander (Laufzeit: 40:50 Minute), Lorig (41:44) und Zur Nieden (40:53) Platz zwei in der Altersklasse M 50/55. Für Guido Sander, der als ehemals 200 Kilo wiegender Koloss eine ganz spezielle Lebensgeschichte aufzuweisen hat, war es die erste sportliche Auszeichnung auf Landesebene. In Köln soll am 1. Oktober, wenn im Rahmen des Stadtmarathons auch die Deutschen Meisterschaften ausgetragen werden, die nächste Medaille in der U 50-Wertung folgen – sofern alles gut läuft und alle gut laufen. Sander: „Vielleicht haben wir eine Chance auf Platz drei.“

Sollte es gelingen, wäre es für Guido Sander so etwas wie die Klimax seiner schon von vielen Medien erzählten Story, die er selbst als „wohl einmalig“ bezeichnet. 2016 noch arbeitete er als selbstständiger IT-Fachmann und brachte 193 Kilogramm auf die Waage. „Gesundheitlich katastrophal“ sei damals sein Zustand gewesen. Sander krempelte sein Leben um, änderte die Ernährung, entdeckte das Laufen für sich und verlor in 15 Monaten 124 Kilogramm. Heute wiegt er 79 Kilo, arbeitet als Personaltrainer und hat zwei Marathons in der Vita stehen. Bestzeit: 3:17,59 Stunden.

„Ich hatte Panik“ Auf seiner Homepage www.guido-sander.de finden sich natürlich die Vorher-nachher-Bilder. Guido Sander 2016 als „massiv übergewichtiger“ Mann mit 193 Kilogramm Gewicht, und der Guido Sander der Neuzeit als drahtiger Läufer. Ein Body-Mass-Index von 52, Junk Food und Bewegungsmangel prägten vor wenigen Jahren noch sein Leben. „Ich hatte Panik vor einem Herzinfarkt und Schlaganfall. Ich wollte noch nicht sterben und erst recht nicht als Pflegefall enden. Also musste ich was ändern“, erzählt der 50-Jährige auf der Homepage von der Motivation, die ihn zum Abnehmen getrieben hat. Mittlerweile will er seine Motivation und Methoden als Personaltrainer an andere weitergeben. Seine Warnung an alle: „Man kann sich auch zu Tode schonen.“

Köln wird für ihn der dritte Start über die 42-Kilometer-Distanz. Und das „Do-it-fast“-Event in Dortmund (mit immerhin 520 Startern) diente zur Vorbereitung, war Teil des Trainingsplans einer Staffel, die nicht etwa zufällig entstanden, sondern einem Auswahlprozess entsprang. Sander, Lorig und Zur Nieden starten für die LAZ Rhein-Sieg aus Siegburg, die Schnittstelle ist Trainer Thomas Eickmann, ehemaliger Spitzenläufer und aktuell auch Vizepräsident des Leichtathletik-Verbandes Nordrhein. Er hat drei ähnlich alte, ähnlich ambitionierte und ähnlich schnelle Läufer gesucht und in Sander, Lorig und Zur Nieden gefunden. „Er hat das eingefädelt“, berichtet Guido Sander. Die Trainingsumfänge spult zwar jeder für sich ab (Sander: „Ich trainiere mich zu 99 Prozent selbst – und das in Wagenfeld“), bei den Wettbewerben macht das Trio aber gemeinsame Sache.

Und wie ist es nun, mit Sven Lorig in einem Team zu starten? „Total angenehm. Sven hat keine Allüren, es ist ein absolut angenehmes Miteinander“, sagt der Nicht-Promi über den TV-Promi. Schon seit 2019 gibt es den Kontakt, über den Verein werden die gemeinsamen Events organisiert – „und die Urkunde aus Dortmund“, sagt Guido Sander, „verbindet uns jetzt sowieso“.