Gemeinde Wagenfeld sucht neue Schiedsperson

Wagenfeld – Wenn Zweige in Nachbars Garten ragen, die Hecke an der Grundstücksgrenze wuchert oder laute Musik herüber dröhnt und die Beteiligten keine einvernehmliche Lösung finden, dann kommt die Schiedsperson ins Spiel. Sie versucht, zu schlichten und im Idealfall den Gang vors Gericht zu vermeiden.

Mit solchen und ähnlichen Fällen hatte es in den vergangenen fünf Jahren auch der Wagenfelder Rolf Hespos zu tun. Seine Amtszeit endet nun ebenso wie die seines Ströher Kollegen Reinhard Heider. Während letzterer laut Verwaltung auch in der kommenden Amtsperiode für das Amt zur Verfügung stehen würde, möchte Hespos sein Amt niederlegen. Wer Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit hat, kann sich im Rathaus bei Elke Grütter unter Telefon 05444/988126 melden oder sich direkt schriftlich für das Amt der Schiedsperson bis Sonntag, 8. September, bewerben.

Schiedsfrauen und -männer schlichten viele bürgerlich-rechtliche Streitigkeiten, vor allem zwischen Nachbarn oder Bekannten. Sie möchten dabei nicht nur den Streit klären, sondern auch dazu beitragen, dass die Beteiligten wieder ein gutes Verhältnis miteinander pflegen.

Bei bestimmten Delikten des Strafrechts wie Beleidigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verletzung des Briefgeheimnisses erhebt die Staatsanwaltschaft nur Anklage, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. Eine Privatklage vor der Staatsanwaltschaft kann nur erhoben werden, wenn zuvor die Schiedsperson eingeschaltet wurde.

Die Wagenfelder sind scheinbar ein friedliches Völkchen. Jörg Hespos musste nach eigener Aussage in den vergangenen fünf Jahren lediglich bei kleineren Streitigkeiten eingreifen, wegen denen oft nicht einmal ein offizielles Schiedsgespräch einberaumt werden musste. „Vieles kann man schon vor Ort in einem Tür-und-Angel-Gespräch klären“, ist seine Erfahrung. Im Schnitt habe er zwei bis drei Schiedsgespräche pro Jahr gehabt, manchmal auch nur eines, berichtet er.

Auf seine Arbeit vorbereitet haben den Wagenfelder mehrere Lehrgänge. Außerdem könne man sich an einen Schiedsobmann wenden, wenn man Hilfe benötige. „Man wird nicht allein gelassen“, so Hespos.

Wer das Schiedsamt übernehmen möchte, der muss einige Voraussetzungen erfüllen. Schiedspersonen müssen nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein. Außerdem sollen sie mindestens 30 Jahre, aber noch keine 70 Jahre alt sein und in der Gemeinde Wagenfeld wohnen. Sie arbeiten ehrenamtlich und unterliegen der Aufsicht des Amtsgerichts Diepholz. Die Berufung erfolgt für fünf Jahre per Wahl durch den Gemeinderat. mer

Weitere Informationen

www.schiedsamt.de