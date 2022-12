Gemeinde Wagenfeld plant Rekord-Haushalt mit leichtem Defizit

+ © Russ Die Grundschule Wagenfeld soll saniert und für den Ganztag ausgebaut werden. Die Planung dafür wird 2023 vorangetrieben. © Russ

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Wagenfeld für das Jahr 2023 umfasst über 14 Millionen Euro. Das ist Rekord. Noch ist die Gemeinde schuldenfrei, setzt sie 2023 alle geplanten Investitionen um, wird sich das voraussichtlich ändern. Die gute Nachricht für Einwohner und Unternehmer: Grund- und Gewerbesteuern werden nicht erhöht.

Wagenfeld – Mehr als 14 Millionen Euro umfasst der Ergebnishaushalt der Gemeinde Wagenfeld für das Jahr 2023. „So hoch waren wir noch nie“, sagte Bürgermeister Matthias Kreye bei der Vorstellung des Haushaltsplan-Entwurfs im Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am Donnerstagabend. Der aktuelle Haushalt hat ein Volumen von 13 Millionen Euro, für die nächsten Jahren erwartet Kämmerin Elke Schepmann sogar eine weitere Steigerung auf mehr als 15 Millionen Euro. Die gute Nachricht für Einwohner und Unternehmer: Die Gewerbesteuer (360 Prozent) sowie die Grundsteuern A (380 Prozent) und B (370 Prozent) werden 2023 nicht erhöht.

Das Zahlenwerk zeigt, dass natürlich auch die Gemeinde Wagenfeld die Kostensteigerungen bei Energie, Personal und Baumaßnahmen deutlich spürt, doch dramatische Auswirkungen haben sie nach jetzigem Stand nicht. 2023 wird die Gemeinde ihren Ergebnishaushalt zwar voraussichtlich nicht ausgleichen können. Unter dem Strich steht ein Minus von 340.600 Euro. Für die Folgejahre erwartet die Kämmerin aber wieder mindestens eine schwarze Null.

Die wichtigsten Eckdaten des Haushaltsplans 2023 Einnahmen 2022 in Klammern Einkommensteuer 3,25 Mio. Euro (2,93 Mio. Euro) Gewerbesteuer 3,10 Mio. Euro (2,40 Mio. Euro) Schlüsselzuweisungen 1,90 Mio. Euro (1,96 Mio. Euro) Grundsteuer 1,24 Mio. Euro (1,23 Mio. Euro) Gebühren 1,57 Mio. Euro (1,51 Mio. Euro) Ausgaben Kreisumlage 3,34 Mio. Euro (3,36 Mio. Euro) Personalaufwendungen 2,53 Mio. Euro (2,49 Mio. Euro) Investition Straßen/Brücken 1,83 Mio. Euro (3,64 Mio. Euro) Aufwendungen Kindergärten 2,22 Mio. Euro (1,79 Mio. Euro) Aufwendungen Kindergärten abzüglich Landkreis-Zuschuss 1,78 Mio. Euro (1,45 Mio. Euro)

Die Gemeinde investiert weiterhin in die Infrastruktur, treibt unter anderem die Planung für Sanierung und Ganztagsausbau der Grundschule Wagenfeld voran und startet mit dem Anbau am Hallen-Freibad für die Praxis Pohlmann und der Umgestaltung des Marktplatzes. Letztere wird wie berichtet weniger umfangreich, als ursprünglich geplant, und über zwei Jahre umgesetzt. Als Folge fallen 1,25 Millionen Euro aus dem aktuellen Investitionsplan heraus und entlasten den Haushaltsplan entsprechend. 80.000 Euro kommen für die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf der Grundschulsporthalle in Wagenfeld hinzu.

Trotz der für rund 6,8 Millionen Euro geplanten Investitionen ist im Haushaltsplan eine geringere Kreditaufnahme vorgesehen, als in vergangenen Jahren – von der auch gar nicht sicher ist, dass sie in Anspruch genommen wird. Denn auch in den vergangenen Jahren waren immer Kredite vorgesehen, um die Finanzierung geplanter Investitionen sicherzustellen. Benötigt wurden sie letztendlich nicht, und so wird die Gemeinde auch Ende 2022 schuldenfrei bleiben. Auf dem Sparbuch hat sie derzeit 1,3 Millionen Euro.

Die größten Investitionen An- und Umbau Hallenbad für Praxis Pohlmann 820.000 Euro Sanierung Ortskern Wagenfeld/Marktplatz 750.000 Euro Erneuerung Bushaltestellen 520.000 Euro Erschließung Gewerbeflächen „Zur Mühle“ 500.000 Euro Ausbau Schulstraße 4. Abschnitt 450.000 Euro Ganztagsausbau Grundschule Wagenfeld 350.000 Euro Sanierung Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld 320.000 Euro Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld 300.000 Euro

Unwägbarkeiten müssen Kämmerer immer einkalkulieren, in diesen Zeiten gibt es derer noch eine paar mehr. So fußen die Berechnungen von Elke Schepmann auf der Annahme, dass es nicht zu einer Gasmangellage und erheblichen Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie kommt. Eine weitere Eskalation des Ukraine-Krieges, neuerliche Verwerfungen bei den internationalen Lieferketten oder eine inflationsbedingte Kaufzurückhaltung könnten die Haushaltssituation ebenfalls negativ beeinflussen. Viel kann in zwölf Monaten passieren, die Ausgangslage jedoch ist vergleichsweise positiv.