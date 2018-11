Gelungenes Herbst- und Nebelfest

Wagenfeld - Das Herbst- und Nebelfest sei sehr gelungen gewesen, berichtet der DRK-Ortsverein Wagenfeld, der die Veranstaltung in Schmales Kleiner Deele ausgerichtet hatte. Alle Plätze seien belegt gewesen.

Um 15 Uhr begrüßte der erste Vorsitzende Erwin Wohlking die zahlreichen Gäste, die sich anschließend mit selbst gebackenen Torten reichlich bestückten Büfett bedienen konnten. Nach dem Kaffeetrinken wurden die Gäste mit Musik unterhalten. „Es dauerte gar nicht lange, da war die Stimmung so gut, dass gesungen, geschunkelt und sogar getanzt wurde“, berichtet der DRK-Ortsverein. In den Pausen trug Otto Schilling einige lustige Geschichten vor. Die Gäste hätten zum Ende des Festes bereits den Wunsch geäußert, dieses im nächsten Jahr zu wiederholen, so der Verein.