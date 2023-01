Einbruch in Sparkasse Wagenfeld: Nur Sparbücher gefunden

Von: Eberhard Jansen

Einbrecher machten nachts in der Sparkasse Wagenfeld nicht die erhoffte Beute: In von ihnen aufgebrochenen „Wertfächern“ waren nur Sparbücher. © Archiv

Die Einbrecher hatten wohl auf Schmuck oder andere Wertgegenstände gehofft. Doch in den Fächern in der Sparkasse Wagenfeld waren nur für sie wertlose Sparbücher.

Wagenfeld - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.20 Uhr in die Sparkasse in Wagenfeld eingebrochen. Die Täter drangen laut Polizeibericht gewaltsam durch ein Seitenfenster in das Geldinstitut ein. Dort brachen sie 23 Fächer auf.

Die Polizei spricht in ihrem Bericht von „Wertfächern“. „Der Ausdruck ist etwas missverständlich “, erklärte Ralf Vielhauer, Sprecher der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. Es handele sich nicht um Wertfächer, sondern lediglich um kleine Sparkassenbuch-Schließfächer.

Keine „Wertfächer“

„Aus der Historie heraus mieten immer noch einige Kunden so ein winziges Fach. Gemäß Mietvertrag ist der Mieter ausschließlich berechtigt, Sparkassenbücher einzulegen“, erklärte Vielhauer. Im Zuge der zunehmenden Hinwendung der Kunden zum Online-Sparkassenbuch – Verfügungen sind damit einfacher – verlieren die Sparkassenbuch-Schließfächer jedoch inzwischen an Sinn und Bedeutung. Die Sparkassenbuch-Schließfächer sind in der Wagenfelder Sparkasse für jedermann sichtbar in der Kundenhalle. Sie sind während der Öffnungszeiten zugänglich und die Sparkasse übt keine Benutzungskontrolle aus. So ist es auch im Mietvertrag vereinbart.

23 von 100 Fächern aufgebrochen

Bei ihrem Einbruch in Wagenfeld haben die Täter 23 der vorhandenen 100 Sparkassenbuch-Schließfächer aufgebrochen und die Sparkassenbücher achtlos auf den Boden geworfen. Von den 23 Fächern waren laut Sparkasse nur sieben belegt. „Die Kollegen der Sparkasse Wagenfeld sind gerade dabei, alle Mieter der Fächer anzurufen und zu informieren“, so Ralf Vielhauer am Mittwochnachmittag.

Für die Aufbewahrung von Wertpapieren, Urkunden, Edelmetallen, Schmuck oder Sachen ähnlicher Art vermietet die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz besonders gesicherte Tresor-Schrankfächer an anderen Standorten.

Polizei bittet um Hinweise

Nach der Tat in Wagenfeld konnten die Einbrecher flüchten. Eine polizeiliche Fahndung nach den Tätern blieb in der Nacht erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.