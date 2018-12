Geburtstagsparty mit Jazz

Frühschoppen mit „Echoes of Swing“

+ Gemeinsam mit dem Quartett „Echoes of Swing“ feiert der Kulturkreis Auburg am 2. Juni seinen 20. Geburtstag. - Foto: Sascha Kletzsch

Wagenfeld - Konzerte, Kabarett, Ausstellungen – seit 20 Jahren füllt der Kulturkreis die Auburg in Wagenfeld mit kulturellem Leben. Der runde Geburtstag soll zwar nicht so groß gefeiert werden wie der Start am 6. Juni 1999, aber etwas Besonderes haben sich die Aktiven des Kulturkreises zum Abschluss des ersten Halbjahresprogramms dennoch einfallen lassen: einen Jazz Frühschoppen mit den „Echoes of Swing“, die ebenfalls seit 20 Jahren in der Welt der Musik unterwegs sind. Daneben bietet das Programm einige bekannte Gesichter und Künstler, die zum ersten Mal in Wagenfeld zu Gast sind.