Geballte Moorschnucken-Infos auf neun Quadratmetern

Von: Carsten Sander

Es kann losgehen mit der Moorschnucken-Ausstellung an der Schäferei in Ströhen. Auf die Beine gestellt wurde das Projekt unter anderem von (von links) Imke Schweneker (Diepholzer Moorniederung), Iris Uhlenhake (BUND), Susanne Gerstner (Landesvorsitzende BUND), Karsten Behr (Bingo-Umweltstiftung), Antonia Valencia (BUND-Projektleitung) und Sabine Häring-Strotkötter (Niedersächsisches Umweltministerium). © Sander

Viel Platz ist nicht in dem kleinen Raum. Aber er reicht aus, um den selbsterteilten Umweltbildungsauftrag zu erfüllen. Der BUND-Niedersachsen hat an der Schäferei in Ströhen eine Moorschnucken-Ausstellung eröffnet. Diese geht einer Frage nach: Wie funktioniert Moorschutz ganz praktisch?

Ströhen – Es geht um Ovies aries f. aries. Kennen Sie nicht? Vielleicht doch, wenn statt des Fachlateins die Umgangssprache ins Spiel kommt. Denn Ovies aries f. aries ist nichts anderes als eine Moorschnucke. Ein kleines, temperamentvolles und vom Aussterben bedrohtes Schaf, das im Gebiet der Diepholzer Moorniederung noch in einer sehr stattlichen Anzahl von derzeit etwa 1600 Exemplaren zu finden ist. Wieso und weshalb gerade dort und warum die Moorschnucke so wertvoll für die Moore der Umgebung ist, das wird in einer Ausstellung erklärt, die ab heute, 1. April, auf dem Gelände der BUND-Schäferei in Ströhen besucht werden kann.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Niedersachsen hat die Ausstellung in Kooperation mit Mitarbeitern des eigenen Ablegers BUND Diepholzer Moorniederung sowie mit Fördergeldern der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung auf die Beine gestellt. Ziel ist es laut der BUND-Landesvorsitzenden Susanne Gerstner, den Besuchern eine Frage samt Antworten näherzubringen: „Wie funktioniert Moorschutz ganz praktisch?“

Dass die Moorschnucke dabei die Hauptrolle spielt, dürfte logisch sein. So wird in einem nahe der Moorbahn-Wendestelle am Rande des Neustädter Moores gelegenen Haus des BUND in einem nur neun Quadratmeter großen Raum gezeigt, welchen Wert eine Herde für den Moor- und damit auch für den Klimaschutz hat. Kurz zusammengefasst: Sie fressen weg, was dort nicht wachsen soll. Ziel der Beweidung sei es, „die wertvollen Lebensräume und seltenen Arten zu erhalten, Verbuschung zurückdrängen und ein Netz aus Lebensräumen zu schaffen“, erklärte Susanne Gerstner.

Das und einiges mehr wird in dem kleinen Raum auf vier Info-Tafeln, Flyern und in einem Info-Buch vermittelt. Und weil gleich nebenan die BUND-Schäferei beheimatet ist, lässt sich Theorie zu ausgesuchten Terminen auch mit Praxis verbinden. Denn zur Ausstellung gehören Exkursionen – die erste schon am 5. April mit Besichtigung des zu dieser Zeit noch von Mutterschafen und Lämmern bevölkerten Stall. Die von Schäferin Jasmin Ammon geleitete Schäferei ist übrigens die einzige in der Region, die mit den Moorschnucken noch eine Herdbuchzucht betreibt.

Die Tiere werden im Frühjahr und Sommer in zwei Herden im Neustädter Moor, den Holzhauser Bruch und die Kirchdorfer Heide als „tierische Landschaftspfleger“ (Gerstner) eingesetzt. Unterstützt von 90 Ziegen, die – anders als Moorschnucken – auch kleine Gehölze verbeißen. So werde durch die Schäferei „seit 40 Jahren aktiver Moorschutz betrieben“.

Finanziell unterstützt wird das Ausstellungsprojekt durch die Bingo-Umweltstiftung, deren Geschäftsführer Karsten Behr betonte, wie wichtig es sei, „praktischen Naturschutz und Umweltbildung zusammenzubringen“. Mit 27 000 Euro hat die Stiftung die „kleine, aber feine“ Ausstellung den Großteil der Kosten übernommen. „Wir sind der Auffassung, dass das Geld gut angelegt ist“, so Behr.

Die fachlichen Inhalte haben Jasmin Ammon mit ihrem Team sowie aus der Mannschaft der Diepholzer Moorniederung Petra Müller, Imke Schweneker und Peter Germer geliefert. In sechs Monaten ist dieser Teil des Umweltbildungskonzepts des BUND erarbeitet und umgesetzt worden. „Wir hoffen, dass wir unsere Gäste durch die Ausstellung für die Themen Moor- und Klimaschutz sensibilisieren können“, so Susanne Gerstner: „Wir sehen uns als BUND Niedersachsen in der Verantwortung, die Wichtigkeit des aktiven Naturschutzes einer breiten Zahl von Menschen durch geeignete Bildungsmaßnahmen zu vermitteln.“ Die Ausstellung sei auch als räumliche und inhaltliche Ergänzung zu den Moorwelten im Europäischen Fachzentrum Moor und Klima zu sehen und ist täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet. csa

Exkursionstermine

Die BUND-Schäferei in Ströhen, Langer Berg 25, bietet begleitend zur Moorschnucken-Ausstellung drei – zum Teil noch nicht exakt terminierte – Exkursionstermine an. 5. April: Mutterschafe und Lämmer im Stall (14 - 15.30 Uhr); Ende Mai: Tag der offenen Tür mit Schafschur; Mitte/Ende September: Hütesituation im Moor, ein Ausflug vom Hof zur Herde.