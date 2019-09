Wagenfeld - Von Melanie Russ. Nach Monaten der Planung und der Arbeit – immer unter dem Druck, zu einem bestimmten Termin fertig sein zu müssen – war gestern der Zeitpunkt gekommen, Dank zu sagen für das Geleistete. Bei der offiziellen Einweihung des Hallenfreibads Wagenfeld nach dem Abschluss des letzten Abschnitts der Sanierung war allen Rednern anzumerken: Sie beteten nicht nur die Namen der Personen und Institutionen herunter, denen man bei solchen Anlässen eben dankt; ihre Wertschätzung war ernst gemeint. Denn viele kleine und große Rädchen mussten ineinandergreifen, damit das Mammutprojekt gelingen konnte. Finanzielle Unterstützung vom Land und vom Förderverein waren ebenso gefragt wie die Abstimmung der verschiedenen Gewerke, um den eng gesteckten Zeitplan einhalten zu können.

Der Abschluss der jüngsten Sanierungsarbeiten bedeutet das (vorläufige) Ende einer Reise, die die Gemeinde 2010 antrat. Das damals etwa 30 Jahre alte Bauwerk war in keinem guten Zustand, die Statik des Daches war besorgniserregend, die Lüftung „pfiff aus dem letzten Loch“. Verwaltung und Rat standen vor der schwierigen Frage: Machen wir weiter oder schließen wir ab? Sie entschieden sich fürs Weitermachen, wohl wissend, dass hohe Kosten auf sie zukommen würden. Etwa 2,5 Millionen Euro hat die Gemeinde in den vergangenen neun Jahren in das Hallenfreibad investiert, davon allein rund eine Million Euro in den vergangenen fünf Monaten, in denen unter anderem nahezu die komplette Badtechnik im Keller erneuert wurde.

„Es ist ganz toll geworden“, freute sich Bürgermeister Matthias Kreye über das Ergebnis der jüngsten Sanierungsarbeiten. Sie in nur fünf Monaten abzuschließen, sei eine Meisterleistung gewesen, lobte er Handwerker und Planer. Sein Dank ging auch an die eigenen Mitarbeiter, denn die Sanierung sei für die kleine Verwaltung eine Herausforderung gewesen. Insbesondere hob er Bauamtsleiter Dennis Härtel hervor, bei dem als Projektleiter alle Fäden zusammenliefen.

Es sei schon etwas Besonderes, dass eine Kommune dieser Größe im ländlichen Raum ein Schwimmbad unterhalte, betonte Kreye und dankte dem Rat, dass er die teure Institution mitträgt. „Das Geld ist gut angelegt.“ Das Bad stärke die Attraktivität der Gemeinde Wagenfeld und komme auch den Nachbarkommunen zugute, sagte er unter andrem mit Blick auf die Kita- und Schülergruppen, die aus Stemwede und der Samtgemeinde Rehden nach Wagenfeld kommen. „Ich finde es toll, dass so viele Kinder bei uns das Schwimmen lernen.“

Dinah Stollwerck-Bauer vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, das zuletzt etwa 321 000 Euro Förderung bewilligt hatte, lobte den Mut der Gemeinde Wagenfeld, das Hallenfreibad zu erhalten. „Es ist nicht selbstverständlich, dass eine kleine Gemeinde im ländlichen Raum diesen Schritt geht.“ Aber Schwimmbäder seien elementar wichtig – nicht nur für Kinder, die dort schwimmen lernen könnten, sondern für alle Altersgruppen. Abschließend hielt sie ein Plädoyer für die oft gescholtene Europäische Union. „Wenn Sie dieses Bad nutzen, vergessen Sie nicht, dass hier auch Mittel aus Europa drinstecken. Europa ist nicht irgendwo, es ist genau hier.“

Planer Oliver Keese, der mit seinem Team die Sanierungsarbeiten seit neun Jahren begleitet, hob die große Bedeutung des Hallenfreibades hervor, das durch die Kombination von Hallen- und Freibecken in der Region besonderes sei. Er nahm seine Zuhörer mit auf eine kurze Zeitreise von der Entscheidung, das Bad zu erhalten über die einzelnen Sanierungsschritte bis heute.

Walter Tödtemann, zweiter Vorsitzender des Fördervereins des Hallenfreibads, beschrieb dessen alten Zustand humorvoll: „Der Keller mit der Badtechnik war im Begriff, sich in eine romantische Tropfsteinhöhle zu verwandeln.“ Zwei Männer hob er heraus: zum einen seinen Vorsitzenden Ekke Schneemann, der den Förderverein seit der Gründung vor knapp 25 Jahren führt. Ihm sei es zu verdanken, dass der Förderverein so lange zusammengehalten habe. Zum anderen Wilhelm Tegeler. „Er ist eigentlich der heimliche Hausmeister.“ Wann immer auf die Schnelle eine kleine Reparatur notwendig sei, sei er zur Stelle. Der Förderverein hatte auch von Kreye viel Lob erfahren. Als es der Gemeinde damals finanziell nicht gut gegangen sei, habe er das Bad gerettet.