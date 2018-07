Arbeitskreis arbeitet Wege- und Grünordnungskonzept für Flurbereinigung aus

Ströhen - Während der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises für das geplante Flurbereinigungsverfahren Ströhen-Süd in den Moorwelten stellten Norbert Weinert vom Planungsbüro Sönnichsen und Partner sowie Dezernatsteilleiter Olaf Stührmann von der Geschäftsstelle Sulingen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser vier Varianten zur Umgestaltung der Großen Aue vor. Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye registrierte laut einer Mitteilung der Verwaltung allseits Kopfnicken.

Trotz der positiven Grundstimmung und der vorherrschenden Meinung, dass die ökologische Aufwertung der Großen Aue nicht nur dem Wasserlauf selbst, sondern der gesamten Ortschaft helfe, gebe es bei den in Frage kommenden Varianten zur Verbesserung des Wasserlaufs noch eine ganze Menge offener Fragen, die weiterverfolgt werden sollten, so die Verwaltung. Beispielsweise die, wer die Finanzierung der kostenintensiven Umgestaltungsmaßnahmen übernehme. Fest stehe dagegen, dass das Thema das Flurbereinigungsverfahren Ströhen-Süd ebenso betreffe wie die Teilnehmergemeinschaft des bereits seit einigen Jahren laufenden vereinfachten Verfahrens in Ströhen-Nord. Wenn im Bereich von Hespos Wehr im Norden nicht die notwendigen Umstrukturierungen vorgenommen würden, dann gebe es auch im Süden keine Veränderungen in die richtige Richtung. „Für eine ökologische Aufwertung müssen wir die Aue wieder zum Fließen bringen“, lautet eine Kernaussage.

Auch ging es in der Sitzung um die weiteren Schritte bis zur Einleitung des geplanten Verfahrens zur Neuordnung aller Flächen südlich der Mindener Straße beziehungsweise der Tierparkstraße bis zur nordrhein-westfälischen Landesgrenze und dem angrenzenden Kreis Nienburg. Das angestrebte Verfahrensgebiet Ströhen-Süd ist etwa 1 900 Hektar groß. Die kalkulierten Kosten belaufen sich auf rund 4,48 Millionen Euro. Der Arbeitskreis empfiehlt einen Wegebau von etwa 30 Kilometern. Die Planungsdetails sollen am 11. Oktober in einer Bürgerversammlung im Tierparkrestaurant vorgestellt werden. Im Anschluss ist die Anordnung des Verfahrens vorgesehen.

Laut Verwaltungsmitteilung tragen das Land Niedersachsen, der Bund und die Europäische Union 75 Prozent der mit der Flurbereinigung verbundenen Kosten. Die restlichen 25 Prozent entfallen auf die Gemeinde Wagenfeld und (flächenbezogen) auf die Grundeigentümer, deren Flächen im Verfahrensgebiet liegen und die davon profitieren. Personalkosten und der Sachaufwand für Planungsleistungen trägt demnach in voller Höhe das Land Niedersachsen.

Das Ziel der Ortschaft Ströhen ist es, mit dem zweiten Verfahren die örtlichen Strukturen zu reformieren, insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich und in Bezug auf das Wegenetz. Weiterer Schwerpunkt soll ein ökologischer Mehrwert für Ströhen und seine Bürger sein. „Es kommt eine Menge Arbeit auf uns zu“, hatte Olaf Stührmann bei der Informationsveranstaltung vor anderthalb Jahren herausgestellt. „Es kommt aber auch eine Menge dabei heraus.“ Torsten Meier, Ratsmitglied und Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Ströhen-Nord, hatte sich vor der Besetzung eines Arbeitskreises gewünscht, „auch im südlichen Ströhen möglichst flott voranzukommen“.