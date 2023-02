Ab März neue Fahrbahndecken

Von: Anke Seidel

Ein neuer Radweg soll an dieser Straße in Melchioshausen für mehr Sicherheit sorgen. Der Baubeginn ist für den Herbst geplant. © Sigi Schritt

Voraussichtlich im März starten Baufirmen mit der Sanierung von Kreisstraßen im Landkreis Diepholz, weitere folgen im Herbst.

Landkreis Diepholz. Es ist ein historisch gewachsenes Netz, das den gesamten Landkreis durchzieht und gut gepflegt werden will: Die Straßen im Lebensraum Landkreis Diepholz sind ein elementares Stück Infrastruktur, für dessen Unterhaltung der Kreistag Jahr für Jahr Mittel in Millionenhöhe zur Verfügung stellt – soweit es Kreisstraßen und Radwege daran betrifft. Für Bundes- und Landesstraßen ist das Straßenbauamt in Nienburg zuständig, für die Gemeindestraßen die jeweiligen Kommunen.

Das Kreisstraßenbauprogramm des laufenden Jahres prägt ein besonders Projekt: „Das umfangreichste Vorhaben in diesem Jahr ist ein Radwegneubau mit Erneuerung der Straße und Sanierung des vorhandenen Radweges im Zuge der Kreisstraße 118 in Leeste von der Bundesstraße 6, Waldkater, bis zum Henry-Wetjen-Platz“, erläutert Landkreis-Pressesprecherin Anne-Katrin Beimforde auf Anfrage. Knapp 4,3 Millionen Euro betragen die Gesamtkosten für den Bau, die der Landkreis allerdings nicht alleine tragen muss: „Hierfür wird eine Förderung nach dem Niedersächsischen GemeindeVerkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von 2,188 Millionen Euro erwartet.“ Weil sich Landkreis und seine Kommunen als Partner verstehen und Synergieeffekte heben wollen, sollen Arbeiten für die Gemeinde Weyhe mit ausgeführt werden. Jetzt muss die praktische Umsetzung geplant werden: „Die Fördermittel wurden bereits zugesagt, mit dem eigentlichen Bau kann voraussichtlich ab Herbst 2023 begonnen werden.“

Werterhaltung wichtig

Das Kreisstraßennetz ist ein Wert, den es zu erhalten gilt. Deshalb werden Jahr für Jahr schadhafte Asphaltschichten erneuert. „Hierbei handelt es sich um sogenannte Fahrbahnerneuerungen“, erklärt Anne-Katrin Beimforde. Zurzeit planen Bernd Fredrich, zuständig im Landkreis-Fachdienst Umwelt und Straße, und sein Team die vier vom Kreistag beschlossenen Maßnahmen und bereiten sie für die Umsetzung vor. Der Baubeginn ist für den Herbst geplant.

Dann soll zum einen die Kreisstraße 111 in der Ortsdurchfahrt Stuhr saniert werden, weil 640 Meter derzeit stark schadhaft sind. 560 000 Euro sind für das Bauprojekt kalkuliert.

Fast die fünffache Summe ist notwendig, um die Kreisstraße 43 zwischen Wehrbleck und Scharrel zu sanieren, denn dort sind 4,1 Kilometer schadhaft. Schätzungsweise 2,63 Millionen Euro kostet die Sanierung.

Ein Investitionsbedarf von 1,52 Millionen Euro besteht an der Kreisstraße 118 von Sudweyhe bis zur Landesstraße 331, weil die Fahrbahn auf einer Länge von einem Kilometer stark beschädigt ist. Im Sanierungsprogramm steht außerdem ein 1,5 Kilometer langes Teilstück der Kreisstraße 54 in Marl. Dafür sind Kosten von 600 000 Euro kalkuliert.

Noch Maßnahmen aus 2022

Wenn aber in Kürze Baufahrzeuge an anderen Kreisstraßen im Landkreis anrücken, hat das einen besonderen Grund: „Aus dem Programmjahr 2022 stehen noch Fahrbahnerneuerungen an, die bereits ausgeschrieben und vergeben wurden, deren Bau allerdings erst ab März dieses Jahres beginnt“, erläutert die Pressesprecherin des Landkreises.

Hintergrund für den vergleichsweise späten Baubeginn ist das Bemühen von Bernd Fredrich und seinem Team, die Sanierungen möglichst preiswert umsetzen zu können.

Anne-Katrin Beimforde formuliert das so: „Hinsichtlich des Baubeginns haben die Baufirmen einen weiten Spielraum: Das macht Aufträge für die Firmen interessant und wird mit guten Angeboten honoriert.“ Nach dem Baubeginn müssten die Arbeiten jedoch zügig ausgeführt werden. Nur so lassen sich baubedingte Verkehrseinschränkungen auf ein Minimum begrenzen.

Ab März müssen Verkehrsteilnehmer mit Baumaßnahmen auf folgenden Straßen rechnen: Kreisstraße 11 von Schwaförden nach Scholen, auf der ein Teilstück von 5,13 Kilometern Länge saniert werden muss. Kosten dafür: rund 1,41 Millionen Euro.

In Kürze soll ebenso die Kreisstraße 20 von Kirchdorf nach Varrel auf einer Länge von fast zehn Kilometern (exakt 9,925) wieder verkehrsgerecht hergestellt werden. Dafür müssen 1,93 Millionen Euro investiert werden.

Mit Bauarbeiten ist ebenso auf der Kreisstraße 33 von Scharrel nach Drentwede zu rechnen. Die Sanierungsstrecke umfasst 7,36 Kilometer und Kosten in Höhe von 1,62 Millionen Euro.

Schließlich müssen auf der Kreisstraße 41 von Rehden nach Cornau 6,53 Kilometer schadhafte Strecke saniert werden – was rund 1,54 Millionen Euro kostet.

Enger Kontakt zu Anwohnern

Maxime der Baumaßnahmen ist stets, Einschränkungen für den Verkehr zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten. Der Dialog mit den Bürgern hat für den Landkreis dabei enorme Bedeutung. „Wichtig ist die rechtzeitige Kommunikation mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Schon mit dem Beginn der Planungen werden diese in einem ersten Schreiben über die anstehenden Arbeiten informiert“, erläutert Anne-Katrin Beimforde. Dieser erste Kontakt werde von den Anwohnenden oft auch genutzt, um Hinweise und Anregungen zu geben: „Diese werden – wenn möglich – in die Planungen eingearbeitet oder an die verantwortlichen Stellen weitergeleitet.“

Aber über Wünsche nach beispielsweise einem Zebrastreifen, einer Ampel oder Geschwindigkeitsbegrenzungen kann der Fachdienst Umwelt und Straße nicht entscheiden: Verkehrliche Angelegenheiten müssten von den Verkehrsbehörden entschieden werden, hieß es.

Steht nach der Ausschreibung der Baumaßnahme und Vergabe des Auftrags die Baufirma fest und hat diese den konkreten Ablauf der Arbeiten geplant, werden die Anlieger ein zweites Mal informiert: „Sie erhalten dann den exakten Ablaufplan der Baumaßnahme, die Verkehrsführung während der Bauarbeiten und die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner mit allen Kontaktdaten“, erläutert die Pressesprecherin. So könnten Rückfragen zeitnah gestellt und individuelle Probleme zügig geklärt werden.

„Bis zur Corona-Pandemie fanden vor Ort auch Anliegerversammlungen statt“, blickt Anne-Katrin Beimforde zurück. „Nachdem diese nicht mehr möglich waren, wurde das beschriebene Format der zweimaligen schriftlichen Bürgerbeteiligung entwickelt, welches sich bewährt hat und in Zukunft beibehalten werden soll.“

Zwei Maßnahmen an Bundesstraßen

Das Straßenbauamt in Nienburg plant fünf Maßnahmen für den Landkreis Diepholz. Dazu gehört die Sanierung der Brückenbeläge auf der Bundesstraße 214, Ortsumgehung Diepholz, auf einer Strecke von 2 400 Metern. Außerdem soll auf der Bundesstraße 439 die Ortsdurchfahrt Heiligenrode auf einer Länge von 1751 Metern erneuert werden. Auf der Landesstraße 776 (Harpstedter Straße) sollen in der Ortsdurchfahrt Bassum 751 weitere Meter Fahrbahn erneuert werden.

Für den neuen, 4 650 Meter langen Radweg an der Landesstraße 332 zwischen Neubruchhausen und Osterbinde ist der Baustart bereits erfolgt.

Ein weiteres Projekt im Landkreis Diepholz ist der Bürgerradweg an der Landesstraße 345 zwischen Lembruch und Wagenfeld mit einer Länge von 3 345 Metern. Zu den Kosten und den Bauzeitplänen machte das Straßenbauamt trotz mehrfacher Anfrage keine Angaben.