Fünf Einsätze weniger – 1000 Stunden länger im Dienst

Wagenfeld - Fünf Einsätze weniger als im Vorjahr, da sollte man annehmen, dass die Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Wagenfeld 2016 nicht ganz so stark gefordert gewesen wären. Doch Fehlanzeige: Bei den 68 Einsätzen waren die Wehrleute mit 3045 Stunden fast 1000 Stunden mehr im Einsatz als in 2015.

Die Feuerwehr wird dringend gebraucht – und das nicht nur, wenn es um Brandeinsätze und technische Hilfe bei Verkehrsunfällen geht. Das machte die Jahresrückschau, zu der Einsatzkräfte, Mitglieder der Altersabteilung und einige Ehrengäste am Samstagabend in der Kaiserhalle zusammenkamen, deutlich. Verdienter Weise wurde nach solch einem Jahr im Anschluss an die Jahreshauptversammlung die gute Kameradschaft gemeinsam mit Ehefrauen und Partnerinnen gefeiert.

„2016 war eine ganz schöne Herausforderung“, konnte Ortsbrandmeister Amon Windhorst feststellen. Die Brandeinsätze hätten sich um fünf auf 30 verringert. Die technischen Hilfeleistungen seien mit 38 Alarmierungen gleich geblieben. „Die Pumpeneinsätze dominierten mit 19 Alarmierungen. 15 davon waren dem Unwetter mit Starkregen Mitte Juni geschuldet“, so der Ortsbrandmeister. Ansonsten wurde mit technischer Hilfe bei oder nach Verkehrsunfällen, Öl- und Sturmschäden fast die ganze Bandbreite der Feuerwehrarbeit abverlangt wie auch bei den Brandeinsätzen, die sich auf sieben Kleinbrände, zwei Entstehungs- und zwei Mittelbrände sowie zwei Großbrände, fünf Fehlalarme von Brandmeldeanlagen und zwölf Brandsicherheitswachen verteilten. „Die Fehlalarme bei den Brandmeldeanlagen sind um mehr als die Hälfte zurückgegangen, das ist erfreulich“, so Windhorst. Weniger erfreulich war, dass bei einer technischen Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall ein Einsatzfahrzeug selbst in einen Unfall verwickelt wurde. „Zum Glück ging es bis auf Blechschaden glimpflich aus.“

In 23 Ausbildungsdiensten wurden 1458 Stunden geleistet. Es erfolgte in Zusammenarbeit mit den Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Rehden und der Gemeinde Wagenfeld eine Teilnahme an der TM2-Ausbildung in Rehden, die achte Wagenfelder Kameraden erfolgreich absolvierten.

Zahlreiche Lehrgänge absolviert

In der FTZ Wehrbleck wurden 34 Lehrgangsplätze belegt und auch an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Loy (Celle) absolvierten Kameraden Führungslehrgänge. Das Engagement der Wehrleute spiegelte sich auch im Bericht des Ortskommandos wieder. Hinzu kamen, neben den regulären Diensten, Orts- und Gemeindekommandositzungen, drei Mitgliederversammlungen und die Brandschutzerziehung in Kindergarten und Grundschule.

Die Neubeschaffung ausgemusterter Ausrüstungsgegenstände verlief in Zusammenarbeit mit der Gemeinde reibungslos. „Wir sind in weiten Teilen auf dem neuesten Stand“, konnte Windhorst vermelden. Unter anderem wurden eine neue Turbinentauchpumpe, ein Vier-Gas-Messgerät sowie 60 neue Helme angeschafft. Eine Spende der ZF Friedrichshafen AG machte zudem den Erwerb eines Alarm-Display-Systems möglich, das in den kommenden Wochen in Betrieb genommen wird. Entsprechend eines von den Ortswehren Wagenfeld und Ströhen erstellten Ersatzbeschaffungskonzeptes soll 2017 ein zusätzliches Löschfahrzeug (LF 20) beschafft werden, um den Brandschutz nachhaltig zu gewährleisten.

Von den 190 Mitgliedern versahen 67 Einsatzkräfte ihren Dienst in den Reihen der Aktiven, 37 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr, 12 Mitglieder in der Altersabteilung und 28 Kinder bei den Feuerwehr-Minis. Hinzukommen 16 passive/beurlaubte und 30 fördernde Mitglieder. Windhorst sprach allen Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz seinen Dank aus.

„Ihr habt wieder Gewaltiges geleistet“, lobte Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye die Wehrleute. „Die Rettung von Menschleben, Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr zeigt, dass man sich auf euch verlassen kann und die Arbeit in professionellen Händen liegt.“ Dieses ehrenamtliche Engagement verdiene höchste Anerkennung. Diesen Worten des Lobes und des Dankes für die gute Zusammenarbeit konnten sich Ströhens Ortsbrandmeister Marco Schwarze, Ströhens Ortsvorsteher Holger Kuhlmann, Gemeindebrandmeister Reinhold Summann und Andreas Siebrecht für die Polizei nur anschließen.

art