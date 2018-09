Wagenfelder und Gäste aus Frankreich besuchen Osnabrück

Wagenfeld - Die Freundschaft zwischen den Menschen in Wagenfeld und Ströhen und der Bevölkerung im französischen Canton de Vibraye steht auch 33 Jahre nach der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde auf einem festen Fundament. Beim dreitägigen Besuch einer 45-köpfigen Delegation aus Frankreich wurden die Beziehungen gefestigt und neue freundschaftliche Bande geknüpft.

Nach dem Empfang am Freitagabend stand der Samstag im Zeichen einer mehrstündigen Exkursion ins Umland und eines festlichen Freundschaftsabends. Am frühen Morgen starteten Gastgeber und Gäste per Bus in die Hansestadt Osnabrück. Dort zeigten sich die Gäste vom rustikalen Ambiente der Hausbrauerei „Rampendahl“ ebenso beeindruckt wie von den historischen Gebäuden in der Altstadt und vom Besuch des geschichtsträchtigen Rathauses. Im Friedenssaal war für die französischen Gäste der Aspekt der dortigen Verhandlungen des vor 370 Jahre geschlossenen Westfälischen Friedens von besonderer Bedeutung.

Die Festveranstaltung am Abend im Landgasthaus Kastens in Ströhen begann mit einem gemeinsamen Essen. „Vor 33 Jahren haben wir mit der Unterzeichnung einer Partnerschaftsurkunde eine Brücke zu- und füreinander gebaut, die im Laufe der Jahrzehnte vielfach und auf die unterschiedlichste Art und Weise überschritten worden ist“, blickte Bürgermeister Matthias Kreye anschließend zurück. Seit 1985 seien neben offiziellen auch viele private Beziehungen zwischen Menschen beider Gemeinden gewachsen. „Als wir unsere Freundschaft besiegelt haben, war das ein Teil des Weges der Versöhnung unserer beiden Völker“, betonte Kreye.

Claude Colin stellte heraus, dass auch 33 Jahre nach der per Vertrag manifestierten Partnerschaft noch ein starkes Band der Freundschaft zwischen den Menschen beider Gemeinden bestehe. „Das beweist unser Besuch hier in Wagenfeld.“ Colin bedankte sich bei allen, die den im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Partnerschaftsaustausch aufrecht erhalten, bedauerte aber gleichzeitig, dass die Freundschaft zu wenig von anderen Vereinen und Verbänden auf beiden Seiten gepflegt werde. „Ich hoffe für die Zukunft, dass wir Sport, Kultur, Schule, Feuerwehr, Musik und andere Interessengruppen stärker in den Austausch integrieren können“, wünschte sich Colin und forderte die jüngere Generation auf, die Freundschaft verstärkt mit Leben zu erfüllen.

Madame d´Harcourt, vor mehr als 30 Jahren eine der Initiatorinnen der Partnerschaft zwischen Wagenfeld und Vibraye und heutige Ehrenpräsidentin des Comité Jumelage, ließ das von ihr geschriebene Grußwort verlesen. Eingangs hatten die Festteilnehmer der erst wenige Wochen verstorbenen Vorsitzenden des Patenschaftskomitees in Vibraye, Monique Chéron, gedacht.

Als Gastgeschenke überreichte Kreye den Verantwortlichen der Gästedelegation kunstvoll gestaltete Holzschnitte des Grafikers Jürgen Wietzke. Die Grafik „Grenzenlos“ stelle symbolisch die Überwindung von Grenzstreitigkeiten dar, erläuterte der Wagenfelder Bürgermeister. Claude Colin revanchierte sich seitens der Gäste mit einem handgefertigten Erinnerungsteller mit den Fahnen der beiden Gemeinden.

Der Rest des Abends gehörte bis weit nach Mitternacht einem deutsch-französischen Potpourri des Männergesangvereins Wagenfeld-Barver sowie flotter Tanzmusik eines DJ des Musikteams Stemwede.

ges