Freude im Heimatverein: „Brooklüe“ machen weiter

WAGENFELD - Der Zweck des Heimatvereins Wagenfeld war immer derselbe: Förderung von Kunst und Kultur, Förderung von Denkmalschutz und -pflege und die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde. Die Ziele verfolgen die Sparten: Kulturkreis Auburg, Freilichtbühne Wagenfeld und die Brooklüe. Ferner ist die Zusammenarbeit mit dem Gemeindearchiv Wagenfeld bei Veranstaltungen mit geschichtlichem Hintergrund verwirklicht. Die einschlägigen Orte der Kulturarbeit sind das denkmalgeschützte Herrenhaus Auburg und die Freilichtbühne an der Röthekuhle.

Der Vorstand ließ zur Mitgliederversammlung über die formale Änderung abstimmen. Die Formänderung war vom Finanzamt angefordert worden.

Timo Friedhoff, erster Vorsitzender des Heimatvereins, fasste die tolle Arbeit so zusammen: „Danke an alle Akteure, so etwas hat nicht jeder Ort.“ Die Berichte der Sparten umfassten Rück- und Ausblick. Karsten Kleemeyer als Radfahrwart hatte den 1. Mai und den 20. August für die halb- und ganztägige Radtour ausgemacht. „Wenn das Wetter wie letztes Jahr mitspielt, fügt sich alles andere sowieso.“ Inge Heuer prognostizierte für die Brooklüe, die den traditionellen, regionalen Tanz pflegen: „Wir wollten ja aufhören, aber wir machen noch ein wenig weiter.“ Große Freude von Seiten der Mitglieder. Marita Kleemeyers Blick zurück flankierte 16 Veranstaltungen in der Auburg, plus Gemeinderats- und Ausschusstermine, 21 Trauungen, Tendenz steigend und wöchentliche Nutzung der Räume durch Chöre, Freilichtbühne und Plattsnaker. „Alles getreu unserem Motto: In der Auburg ist was los“, so die Vorsitzende.

Die Frage nach den kommenden Highlights war schnell beantwortet: „Alle, die im Kulturkalender stehen.“

Außerordentliche Ausgaben hatte das Investment in die Renovierung der Auburg gefordert: „Es wurde gestrichen, die Fußböden abgeschliffen und versiegelt, gereinigt, ein neuer Hintergrundvorhang für die Bühne angeschafft und der Flügel bekam neue Füße“, so Kleemeyer.

Christian Maas zog für die Freilichtbühne Bilanz: „Das Kinderstück als Auftakt mit zwei Vorstellungen läuft super. Wir hatten 843 Kinder letztes Jahr“. 2015 waren es im Vergleich 706, die steigende Tendenz läuft schon Jahre. Das Hauptstück zählte 3 815 Besucher bei 16 Veranstaltungen und zwei Ausfällen. „Wir freuen uns sehr über unsere neuen Spieler von den Plattsnakern, die jetzt im großen Ensemble spielen.“ Sein Ausblick zeigte: Bei dem neuen Stück „Urlaub up´n Burnhoff“ führen Carsten Falldorf und Wolfgang Gottwald gemeinsam Regie. Die Bühne verzichte auf die öffentliche Generalprobe und es gäbe wieder zwei junge Nachwuchsspieler mit Jesper Kawemeyer und Anina Falldorf. Die Saison ist terminiert auf den 1. Juli bis 2. August Die Zusatzveranstaltung findet am 4. August statt und präsentiert mit der Londoner Erfolgsshow die „Heros of the 80s“. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater startet mit dem Klassiker „Pettersson zeltet“ am 30. Juni. Ein Wermutstropfen blieb: „Dieses Jahr werden keine Plattsnaker auftreten“, kündigte Janine Hagelmann an bei drei verbliebenen Jugendlichen und der Tatsache, dass die Betreuerinnen dieses Jahr beide selbst mitspielen im Hauptstück. Christian Maas stellte für 2016 eine Kasse im Verlustbereich dar, die Erklärung war einfach: „Die Renovierung der Auburg schlug mit rund 12 000 Euro zu Buche.“ Aber das sei kein Problem, die Kasse habe Rücklagen. Wilhelm Schröder nahm das Amt als neuer Kassenprüfer an. „Der Verein hat derzeit 215 Mitglieder, das ist gut, könnte mehr sein“, resümierte Friedhoff abschließend. Er wolle alle Geeigneten persönlich ansprechen auf eine Mitgliedschaft. Der Tag des offenen Denkmals fällt auf den 10. September, die Planung sieht die Geschichte des Hauses und die heutige Nutzung vor, Bürgermeister und die neuen Gemeinderatsmitglieder werden dazu neben allen anderen Gästen eingeladen. Am 8. Oktober ist ein Apfelsortenbestimmungstag mit zwei Experten geplant. In Zukunft soll die Mitgliederversammlung immer am 1. Dienstag im März des Jahres in Schmales Bauerndiele stattfinden, befand das Gremium. J sbb