Freilichtbühne Wagenfeld: Trotz des Regens eine gute Saison

Von: Melanie Russ

So traurig, wie Wilhelm Schröder hier schaut, war die Saison der Freilichtbühne Wagenfeld gar nicht. © Freilichtbühne

Die Freilichtbühne Wagenfeld verzeichnete in ihrer gerade beendeten Saison 3200 Besucher. Das waren zwar weniger Gäste als im Vorjahr, angesichts des wechselhaften Wetters sind die Laienspieler aber sehr zufrieden.

Wagenfeld – Die Freilichtbühne Wagenfeld war in diesem Jahr nicht ganz so von sommerlichem Wetter verwöhnt, auch die Besucherzahl blieb mit 3200 Zuschauern hinter dem Vorjahr zurück, trotzdem fällt das Fazit der Laienspieler nach dem Saisonabschluss positiv aus. „Wir sind eigentlich sehr zufrieden. Wir haben von 13 Terminen zwölf gespielt“, sagt Sprecher Christian Maas auf Nachfrage. Nur eine Mittwochsveranstaltung wurde wegen eines Sturms am Nachmittag vorsorglich abgesagt.

Das Schicksal einer Freilichtbühne ist nun mal, dass sie vom Wetter abhängig ist. „Im vergangenen Jahr war es immer sonnig und warm. Dieses Mal hat es oft noch kurz vor der Vorstellung geregnet“, beschreibt Christian Maas das Problem. „Dadurch, dass es so wechselhaft war, fuhren die Leute nicht unbedingt los.“ Vor allem, wenn sie eine weitere Anreise hatten und nicht spontan entscheiden konnten, ob sie zur Freilichtbühne kommen.

„Insgesamt sind wir froh, dass wir überhaupt spielen konnten“, so Maas. Denn das war nach der vergangenen Saison gar nicht selbstverständlich. Wie berichtet, hängten viele langjährige Ensemble-Mitglieder die Schauspielerei an den Nagel. Neue Spieler waren zu dem Zeitpunkt noch nicht in Sicht, die Auflösung der Freilichtbühne stand bevor. Doch dann meldeten sich in den folgenden Monaten fünf Mitstreiter, die den alten Kern ergänzten. „Sie haben es richtig toll gemacht“, schwärmt Christian Maas. Zumal vier von ihnen zuvor noch nie auf einer Bühne gestanden hätten. „Ich denke, sie hatten Spaß dabei“, sagt er und ist zuversichtlich, dass die Freilichtbühne auch für die kommende Saison wieder eine gute Truppe auf die Beine stellen wird. „Der eine oder andere hat schon zugesagt, dass er weitermachen möchte.“ Die früheren Spieler blieben der Bühne ebenfalls verbunden und unterstützten die Gruppe beim Drumherum.

Jetzt ist erst mal eine kleine Auszeit angesagt. Wie in jedem Jahr werden sich die Akteure im Oktober/November zusammensetzen und mit der Planung für die kommende Saison beginnen. Dann wird sich auch herausstellen, wie viele Spieler zur Verfügung stehen.