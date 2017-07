Gelungene Premiere auf der Freilichtbühne Wagenfeld

„Urlaub up’n Burnhoff“ begeistert Publikum

+ © sbb Wurstfabrikant Franz Neumann macht mit der Familie „Urlaub up’n Burnhoff“. Ruhig geht es dabei nicht zu – seine Töchter wollen beispielsweise nicht auf ihre Freunde verzichten. © sbb

Wagenfeld - Von Simone Brauns-Bömermann. In Bad Segeberg springen die Rosse aus Fleisch und Blut in verbittertem Kampf „Weißer Mann gegen Rothaut“ über die Bühne, in Wagenfeld rollten zur Premiere am Samstag die Pferdestärken vor. Damit steht die Freilichtbühne Wagenfeld ihrem „Kollegen im Norden“, den Karl-May-Festspielen, in nichts nach.