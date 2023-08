Frauensporttag in Wagenfeld: Jede Menge Frauenpower in 25 Workshops

+ © Russ Vorfreude auf den Frauensporttag beim TuS Wagenfeld: Andrea Feuß (TuS Wagenfeld, v.l.), Vera Tebelmann (Kreissportbund Diepholz), Sabine Schröder (Gemeinde Wagenfeld) und Marie Sophie Korte (TuS Wagenfeld). © Russ

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Russ schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Frauensporttag der Sportregion Diepholz-Nienburg findet am 16. September beim TuS Wagenfeld. In 25 Workshops können Frauen ab 16 Jahren in verschiedene Sportarten hineinschnuppern. Anmeldungen sind schon jetzt möglich.

Wagenfeld – Kraft und Ausdauer, Auspowern und Entspannung, Koordination und Gleichgewicht – die ganze Bandbreite des Turnsports steht am Samstag, 16. September, von 9.30 bis 15.30 Uhr im Mittelpunkt des Frauensporttages, den die Sportregion Diepholz-Nienburg in Zusammenarbeit mit dem Landesportbund veranstaltet. Ausrichter ist in diesem Jahr der TuS Wagenfeld.

Alle Frauen ab 16 Jahren sind eingeladen, einen Tag lang in und an der Sporthalle der Auburg-Grundschule in verschiedene Sportarten hineinzuschnuppern. Die 25 Workshops sind in vier einstündige Praxisblocks – zwei vormittags, zwei nachmittags – unterteilt und bieten Angebote für jedes sportliche Leistungsvermögen.

Die Teilnehmerinnen können in jedem Zeitraum einen Workshop und ein Ausweichworkshop wählen, beispielsweise Zumba, Qigong, Jumping, Drums Alive oder verschiedene Fitness- und Entspannungsangebote. Auch die Sportabzeichen-Abnahme und Tennis-Schnupperkurse sind möglich. Viele Angebote werden für Einsteiger und Fortgeschrittene angeboten, sodass jede Teilnehmerin unabhängig von ihrer Beweglichkeit und ihrem Alter etwas Passendes finden kann. Für Trainerinnen interessant: Der Frauensporttag kann mit fünf LE für die Verlängerung der Übungsleiter-C-Lizenz anerkannt werden. Die Organisatoren bemühen sich, alle Workshop-Wünsche zu berücksichtigen. Die Kurseinteilung wird vor der Veranstaltung per E-Mail an die Teilnehmer verschickt.

Die Sportregion Diepholz-Nienburg veranstaltet den Frauensporttag abwechselnd im Nord- und Südkreis Diepholz. In diesem Jahr ist wieder der Süden dran. „Wir wissen, dass es beim TuS Wagenfeld viele Angebote gibt. Es ist toll, wenn man einen Verein hat, der die ganze Bandbreite abdeckt“, erklärt Vera Tebelmann vom Kreissportbund, warum die Wahl auf die Wagenfelder fiel. „Hier hat man alles an einem Platz“, nennt sie einen weiteren Vorteil der Location und meint damit die Sporthalle mit mehreren Turn-Räumen und den Outdoor-Platz gleich nebenan. Busfahrten von einem Veranstaltungsort zum anderen, wie sie in anderen Gemeinden manchmal notwendig sind, entfallen.

Auch für die Turnsparte des TuS Wagenfeld ist der Frauensporttag eine tolle Sache. „Es kam uns sehr gelegen, dass der Kreissportbund angefragt hat“, verrät Trainerin Andrea Feuß. „Wir hatten selbst schon etwas Ähnliches überlegt, um ein bisschen Werbung für unsere Sparten zu machen.“

Anmeldung und Kontakt: Eine Anmeldung ist bis zum 9. September erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Platzvergabe erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Darin sind die Sportangebote, ein Mittagsimbiss und Getränke enthalten. Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht erforderlich. Für Fragen stehen Vera Tebelmann vom Kreissportbund Diepholz (E-Mail: info@ksb-diepholz.de, Tel. 04247/971303) und Andrea Feuß vom TuS Wagenfeld (turnen@tus-wagenfeld.de, Tel. 0175/6276259) zur Verfügung.