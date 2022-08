Französische Freunde heizen kräftig ein

Von: Anja Schubert

Der Musikzug „Harmonie de Dollon“ sorgte nicht nur zur Eröffnung für Stimmung. © Schubert, Anja

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Fassbieranstich zu Eröffnung des 438. Wagenfelder Großmarktes. Für die Organisation gab es viel Lob.

Wagenfeld – Man nehme: einen Bürgermeister in Festtagsstimmung, dazu einen sangesfreudigen Landrat, ein Fass Freibier und mehr als vier Dutzend französischer Freunde, die ein musikalisches Feuerwerk abbrennen. Kurzum: Der Wagenfelder Großmarkt erlebte nach der Pandemie-Zwangspause einen dynamischen und gut gelaunten Re-Start.

Souverän bewies Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye beim traditionellen Fassbieranstich zur 438. Ausgabe des Marktes, dass er nichts verlernt hatte: Mit dem dritten Schlag saß der Zapfhahn, der süffige Gerstensaft aus Wagenfelds ältester Brauerei floss in die zahlreich bereitgestellten Gläser.

Strahlende Gesichter und trotz der großen Hitze eine gute, gelöste Stimmung, wo man nur hinschaute. Wie sehr man den Markt und das rege Markttreiben vermisst hatte, wurde in den Gesprächen an den mehr als 50 Ständen im Gewerbezelt deutlich. „Für mich ist heute der schönste Arbeitstag im Jahr. Nach zwei Jahren Vollbremsung geht es endlich wieder los“, so das Gemeindeoberhaupt in seiner Begrüßung der mehr als 300 Gäste, die der Markteröffnung im großen Festzelt beiwohnten. Kreye sprach allen Involvierten seinen großen Dank aus, dass man auch nach Corona solch einen Markt auf die Beine habe stellen können. „Nur dank der Schausteller und Gewerbetreibenden können wir den Besuchern solch eine Vielfalt präsentieren.“ Sein besonderer Dank ging an die Festwirtsfamilie Töbelmann sowie an Elke Lütvogt und Gabriele Henke, die nach dem Unfalltod von Dirk Lütvogt im vergangenen Jahr die Fahnen erfolgreich hochhalten.

Mit mehr als 300 Gästen wurde gestern der Wagenfelder Großmarkt feierlich eröffnet. © Schubert, Anja

Auch Landrat Cord Bockhop ließ hinsichtlich der Mühen und des Resultats der Gestaltung des Marktes viel Lob walten – wenn auch nur kurz. Umso inbrünstiger stimmte er das Lied „oh wie ist das schön“ – und hatte damit eigentlich fast alles gesagt. Sein besonderer Dank galt zudem den Landwirten. „Sie haben es derzeit nicht leicht, umso mehr freue ich mich über die Landwirte, die auf dem Markt vertreten sind.“

Applaus, verbunden mit freudigem Zuprosten, gab es nicht nur für die schwungvollen Reden, sondern auch für das besondere Musikprogramm. Denn die Musiker und Musikerinnen der „Harmonie de Dollon‘“ zeigten kurz und bündig wie man ein musikalisches Feuerwerk abbrennt und in kürzester Zeit das Zelt zum Kochen bringt. Der Musikzug der Gemeinde Dollon aus der französischen Partnerkommune Canton de Vibray, der am gestrigen Nachmittag zudem gemeinsam mit der Wagenfelder Phantombrigade auftrat und auch den Seniorennachmittag am heutigen Samstag musikalisch gestaltet, eröffnete den Marktstart im Festzelt mit der „Ode an die Freude“, auch als „Europa-Hymne“ bekannt. Der Ausspruch „Musik verbindet“ war hier Programm. „Gerade in Zeiten wie diesen, bei denen man das Gefühl hat, von einer Krise in die nächste zu schlittern, tut solch eine Verbundenheit unwahrscheinlich gut“, so Kreye weiter. Und er ergänzte nachdenklich: „Man könnte meinen, Krisen seien das neue Normal.“

Im Gastrobereich des Gewerbezeltes kamen schon vor der offiziellen Markteröffnung mehr als 150 Gäste zum traditionellen Marktfrühstück zusammen. „Am Donnerstagabend waren es über 300“, ergänzte Christof Töbelmann mit Blick auf das traditionelle Eisbeinessen am Abend vor dem offiziellen ersten Markttag.

Das Angebot und die Branchenvielfalt der Aussteller aus der Region wurde dann bei einem Rundgang der Ehrengäste durch die Gewerbeschau inspiziert. Der Markt hatte an Ausstellerstärke im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit nichts verloren. Von den mehr als 50 Betrieben sind rund ein Fünftel in diesem Jahr erstmalig mit dabei.

Schon zur Mittagszeit füllte sich der Markt, und die Fahrgeschäfte drehten ihre Runden. © Schubert, Anja

Neben der Erkundung neuester Produkte und Dienstleistungen stand auch im Gewerbezelt vorrangig eines im Mittelpunkt: das lang ersehnte Wiedersehen. Viele Vereine reihten sich mit liebevoll herausgeputzten Ständen und Aktionen in die Reihen der Aussteller ein.

Der Fassanstich ist geglückt: Elke Lütvogt, Gabriele Henke, Matthias Kreye sowie Christof und Hans-Georg Töbelmann (v.l.) stoßen auf drei vielfältige Markttage an. © Schubert, Anja

Während man gern im 2 000 Quadratmeter großen Zelt trotz der Hitze gern „schnackend“ ein wenig länger verweilte, startete in den Gassen auf dem Freigelände langsam das Markttreiben. An den Essensständen wurde Neues und Altbekanntes verkostet. Auch einige Firmengruppen hatten den Weg auf das Marktgelände gefunden, für eine gemeinsame Mahlzeit, und um anschließend gut gelaunt in das Marktwochenende zu starten. Die jungen Marktbesucher ließen es sich nicht nehmen, in den Fahrgeschäften ihre ersten Runden zu drehen oder auch das neue Laufgeschäft „Die verrückte Farm“ auszuprobieren. Die Happy Hour der Schausteller lud dazu ein, ruhig einmal eine Fahrt mehr zu genießen. Heute geht es ab 15 Uhr mit dem Markttrubel weiter. Eine lange Nacht in den beiden Partyzelten scheint garantiert.

Schnell füllten sich nach der Markteröffnung die gemütlichen Sitzecken für einen Plausch und eine mittägliche Stärkung. © Anja Schubert

Landwirtschaftliche Produkte und deren Vermarktung sind auf dem Markt ein Thema. © Schubert, Anja