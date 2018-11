Flohmarkt: Entspannter stöbern dank Rundgang

Wagenfeld - Mit neuem Organisationsteam und etwas verändertem Konzept ging der jüngste Flohmarkt rund ums Kind im Wagenfelder Gemeindehaus über die Bühne. Unverändert war das Bild zu Beginn des Flohmarkts. Als sich die Türen öffneten, stand bereits eine Menschentraube davor und wartete auf den Einlass, um sich die besten Schnäppchen sichern zu können.

Neu war die Gestaltung im Inneren. In der Vergangenheit waren die beiden größeren Räume voneinander getrennt gewesen, was zur Folge hatte, dass es hin und her ging und manchmal etwas eng wurde. Die neuen Organisatoren Ivonne Seidler, Andrea Lohaus, Bianca Then und Iris Rathje hatten auch den Zwischenraum mit Verkaufstischen bestückt und alle Türen geöffnet, sodass die Besucher einem ausgeschilderten Rundgang folgen konnten. „Das hat sich bewährt. Es herrscht weniger Gedränge“, resümierte Ivonne Seidler. Erfreulich sei auch, dass nach dem anfänglichen Ansturm immer wieder Besucher nachkämen. „Das war sonst nicht so dauerhaft der Fall“, so Seidler.

Die Kaufinteressenten fanden an den gut sortierten Tischen wieder alles, was man fürs Kind – vom neugeborenen bis zum etwas älteren – braucht: Kleidung in Hülle und Fülle, Spiele, Bücher, Kinderwagen und vieles mehr.

Das Quartett hatte die Organisation von Anja Sandmann und Britta Sieweke übernommen, die sich nach mehreren Jahren zurückziehen wollten. Unterstützt wurde es von einigen Konfirmanden, die die Besucher in der Cafeteria mit Kaffee und frisch gebackenen Waffeln versorgten. J mer