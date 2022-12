Wenn die Flöthe überläuft

Von: Melanie Russ

Die Flöthe in Wagenfeld mutet harmlos an. Doch bei einem Jahrhunderthochwasser könnte sie deutlich über die Ufer treten. Das jedenfalls legen neue Daten des NLWKN nahe. © Russ

Flächen entlang der Flöthe in Wagenfeld und Wehrbleck sollen als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen werden, weil das kleine Gewässer bei einem Jahrhunderthochwasser deutlich über die Ufer treten könnte. Anlass der Neuausweisung ist eine Untersuchung des NLWKN.

Wagenfeld – Momentan gleicht die Flöthe in Wagenfeld einem kleinen Bach. Dass sie zum „reißenden Fluss“ werden kann, traut man ihr in diesem Zustand gar nicht zu, doch ausgeschlossen ist das nicht. Im Fall eines Jahrhunderthochwassers könnte sie deutlich über die Ufer treten. Das hat eine aktuelle Modellanalyse des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ergeben. Als Folge sollen Bereiche entlang des Gewässers als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen werden. Dafür zuständig ist der Landkreis Diepholz.

Die Maßnahme ist Teil des vorbeugenden Hochwasserschutzes des Landes. In dessen Rahmen müssen in Niedersachsen Überschwemmungsgebiete an Flüssen auf einer Länge von mehr als 7 100 Kilometern überprüft und berechnet werden. „Einerseits dient die Ermittlung dieser ohnehin natürlich vorhandenen Überschwemmungsbereiche dazu, die Bevölkerung für die oftmals nicht bewusste Hochwassergefahr zu sensibilisieren. Gleichzeitig können die mit einem Hochwasser einhergehenden Schäden reduziert werden, da für ausgewiesene Überschwemmungsgebiete klare gesetzliche Auflagen etwa hinsichtlich der Bebauung gelten“, erklärt Bernd Lehmann, Leiter der Betriebsstelle Sulingen.

Der Untersuchungsraum der Flöthe erstreckte sich von der Grenze zu Nordrhein-Westfalen im Süden Wagenfelds bis zur Einmündung in die Wagenfelder Aue im Bereich Wehrbleck. Nach umfangreichen Messungen und Berechnungen hat der NLWKN Flächen in dem circa zwölf Kilometer langen Abschnitt der beiden Gemeinden als Überschwemmungsgebiet ermittelt. Die Flächen ragen in einigen Bereichen gut 500 Meter vom Gewässerverlauf in die Landschaft hinein, insbesondere im südlichen Bereich zum Teil auch über einen Kilometer.

Die Flächen wurden vorläufig gesichert, das heißt, es gelten bereits die baulichen Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete. So können dort beispielsweise nicht ohne Weiteres Baugebiete entstehen. Die endgültige Festsetzung des Überschwemmungsgebiets muss noch durch ein förmliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung beim Landkreis Diepholz erfolgen.

Die Basis für die Ermittlung der Flächen, die im Rahmen eines statistisch einmal in hundert Jahren auftretenden Hochwasserereignisses von Überschwemmungen betroffen wären, bildet das hydraulische Modell der Flöthe. Und das wurde im Auftrag des NLWKN jetzt auf Grundlage eines neuen digitalen Geländemodells aktualisiert.

Laut Landesbetrieb wird über das hydraulische Modell das Strömungsverhalten eines Gewässers berechnet. Unter anderem können dadurch Wasserstände und Überschwemmungsbereiche eines Gewässers bei bestimmten Abflüssen berechnet werden. Für diese Modellierung kommt spezielle Berechnungssoftware zum Einsatz.

Das digitale Geländemodell ist eine Abbildung des realen Fließgewässers in der Software und stellt somit die Form des Gewässerlaufs am Computer dar. Über dieses Modell erfolgt auch die Darstellung des Strömungsverhaltens wie zum Beispiel der Überschwemmungsbereiche.

Der Verordnungstext und die Arbeitskarten zur vorläufigen Sicherung können beim Landkreis Diepholz eingesehen werden. Zudem wurde das neue Überschwemmungsgebiet am 7. Dezember im Niedersächsischen Ministerialblatt veröffentlicht.