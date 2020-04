Flammen drohen auf Haus überzugreifen

Ortsfeuerwehr Wagenfeld löscht brennendes Auto

+ Das Feuer des brennenden Autos drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen. Die ehrenamtlichen Wagenfelder Einsatzkräfte konnten das verhindern. Foto: Feuerwehr

Wagenfeld – Die Ortsfeuerwehr Wagenfeld musste am frühen Morgen des Karfreitag um 3.20 Uhr zu einem Einsatz an der Hauptstraße in Wagenfeld. Per Meldeempfänger wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu einem Fahrzeugbrand nach einem Verkehrsunfall gerufen.