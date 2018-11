Haushaltsentwurf 2019: Nicht in Luxus, sondern in Zukunft investiert

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Etwas mehr als zwölf Millionen Euro wird die Gemeinde Wagenfeld 2019 voraussichtlich für Investitionen, Umlagen, laufende Verwaltungskosten und Ähnliches ausgeben. Am Ende des Jahres soll unter dem Ergebnishaushalt eine schwarze Null stehen. So sieht es der Haushaltsplanentwurf vor, dessen Beratung am Donnerstagabend im Finanzausschuss begann.

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,9 Millionen Euro ist zwar eingeplant, um die Deckung der Investitionen sicherzustellen, es sei aber Ziel der Verwaltung, diese Option nicht in Anspruch zu nehmen, erläuterte Bürgermeister Matthias Kreye. Zum einen würden wahrscheinlich nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt, zum anderen erwarte man erhebliche Fördermittel. Zudem wird die Verwaltung zur Aufnahmen von Kassenkrediten in Höhe von 1,5 Millionen Euro (2018: 1,2 Millionen) ermächtigt, die zur Überbrückung dienen könnten, bis Förderungen ausgezahlt werden.

Dass der Haushalt am Ende des Jahres voraussichtlich ausgeglichen sein wird, ist laut Kreye auch dem Landkreis Diepholz zu verdanken. Der ist bei Haushaltsberatungen üblicherweise ein Grund zur Klage, weil die Kommunen die an ihn zu zahlende Umlage als zu hoch empfinden. In diesem Jahr allerdings gibt’s ein Lob. Zum einen beteiligt sich der Landkreis seit der Einführung der Beitragsfreiheit für alle drei Kindergartenjahre an den gestiegenen Kosten der Kommunen. Wagenfeld bekommt dafür im nächsten Jahr 240.000 Euro und muss darum nur 1,14 der 1,4 Millionen Euro für die Betreuung selbst zahlen.

Weniger Geld für den Landkreis

Zum anderen soll die Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte gesenkt werden. Die Entscheidung des Kreistags wird in Kürze erwartet und würde die Gemeinde um 180.000 Euro entlasten. Aufgrund ihrer positiven Entwicklung steigt die Zahlung trotzdem leicht von 3,23 auf 3,28 Millionen Euro.

Auf der Einnahmenseite sind Einkommensteuer mit 2,64 Millionen Euro (2018: 2,45), Gewerbesteuer mit unverändert 2,4 Millionen Euro, Schlüsselzuweisungen mit 1,76 Millionen Euro (2018: 1,45) sowie Grundsteuern mit 1,2 Millionen (2018: 1,17) wesentliche Faktoren.

Auf der Ausgabenseite sind neben der Kreisumlage und den Kindertagesstätten die Gewerbesteuerumlage mit 0,45 Millionen Euro und die Personalaufwendungen mit 2,18 Millionen Euro die größten Posten. Beide sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sind 573 600 Euro eingeplant.

Zu den wesentlichen Investitionen, die bereits im Vorfeld der Haushaltsberatungen erläutert worden waren (wir berichteten), gehören die Erschließung des geplanten Gewerbegebiets „Zur Mühle“ (200.000 Euro), ein neues Fahrzeug für die Ortsfeuerwehr Ströhen (290.000 Euro), der Erwerb von Gesellschaftsanteilen der OEWA Wagenfeld (225.000 Euro), die Sanierung des Kanalnetzes (200.000 Euro), die Sanierung des Hallenfreibads (205.000 Euro) und Mehrkosten für den Bau der Sporthalle Wagenfeld (205 .000 Euro).

Wie Kreye bewerteten auch die Fraktionen die Situation Wagenfelds äußerst positiv. „Wir sind sehr gut aufgestellt“, sagte Hans-Walter Scheland (FDP). Als erfreulich bezeichnete er die gestiegenen Schlüsselzuweisungen und den Zuschuss des Landkreises zur Kinderbetreuung. Es bleibe aber abzuwarten, ob letzterer weiter fließe, wenn die Einnahmen des Landkreises sinken sollten.

Kleine Positionen im Auge behalten

Ausschussvorsitzender Heino Spreen (SPD) mahnte trotz der guten Entwicklung zur Vorsicht. „Wir haben an vielen kleinen Positionen Ausgabensteigerungen. Wenn die Einnahmen zurückgehen, werden sie uns wehtun.“ Darum müsse man ein Auge darauf haben.

Der Einwand sei berechtigt, entgegnete Thorsten Weghorst (CDU), allerdings habe man die Weichen für die Zukunft gut gestellt. Angesichts der etwa in Rahden oder Espelkamp deutlich höheren Steuerhebesätze müsse sich Wagenfeld vor den Nachbarkommunen nicht verstecken. „Ich gehe davon aus, dass die Einnahmen weiter kommen.“ Auch Sven Wietelmann (UWG) ist zuversichtlich. „Wir sind auf einem guten Weg und sollten erst mal so weitermachen. Denn wir haben nicht in Luxus investiert, sondern zukunftsweisende Investitionen getätigt.“

Der Finanzausschuss segnete den von Kämmerin Elke ausgearbeiteten Entwurf einstimmig ab.

