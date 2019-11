Wagenfelder Feuerwehr verhindert Schornsteinbrand

Sirenenalarm

+ © Feuerwehr/Seeker Es rauchte kräftig aus dem Schornstein, doch einen Brand konnte die Feuerwehr verhindern. © Feuerwehr/Seeker

Wagenfeld – Die Ortsfeuerwehr Wagenfeld wurde am Freitag um 17.13 Uhr per Sirene und Meldeempfänger zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in Wagenfeld alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen entstehenden Schornsteinbrand handelte, wie Feuerwehrpressesprecher Jens Seeker mitteilt.