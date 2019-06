Feuerwehr beseitigt Scherbenhaufen

+ Kaputte Flaschen säumen die Friedrich-Lütvogt-Straße. Foto: Feuerwehr/Seeker

Wagenfeld – Die Ortsfeuerwehr Wagenfeld wurde am Dienstagmorgen gegen 5.55 Uhr per Meldeempfänger zu einer technischen Hilfeleistung in die Friedrich-Lütvogt-Straße in Wagenfeld alarmiert.