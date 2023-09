Farbexplosionen im DLZ

Von: Melanie Russ

Die Rahdener Künstler Rainer Benk (v.l.), Gary Westall, Gudrun Kahmeyer und Hannelore Kühnen zeigen bis zum Jahresende eine Auswahl ihrer Werke im Dienstleistungszentrum in Wagenfeld. © Russ

Die Rahdener Künstler Rainer Benk, Gudrun Kahmeyer, Hannelore Kühnen und Gary Westall zeigen im Dienstleistungszentrum in Wagenfeld farbintensive Landschaften, ausdrucksstarke Porträts und zarte Zeichnungen.

Wagenfeld – Es wird wieder bunt im Dienstleistungszentrum in Wagenfeld. Farbintensive Landschaften, ausdrucksstarke Porträts und zarte Zeichnungen bringen die vier Rahdener Künstler Rainer Benk, Gudrun Kahmeyer, Hannelore Kühnen und Gary Westall mit und versprechen einen kreativen Ausflug in die vielfältige Welt der farbenfrohen, kleinen und großen Kunstwerke. „Farbenfroh – Wir machen die Welt bunter“ ist die Bilder-Ausstellung überschrieben, die am Donnerstag, 14. September, um 19 Uhr eröffnet wird.

Die Künstler sind Teil der Gruppe, die regelmäßig den Rahdener Kunstkalender gestaltet. Über den kam auch der Kontakt zu Brigitte Cording zustande, die die Kunstausstellungen im Dienstleistungszentrum organisiert. Sie hatte von Rainer Benk einen dieser Kalender bekommen, war begeistert und fragte gleich nach: „Könnten wir nicht mal was fürs DLZ machen?“

Vernissage Die Vernissage zur Ausstellung „Farbenfroh – Wir machen die Welt bunter“ in Kooperation mit dem Verein Kunst in der Provinz beginnt am Donnerstag, 14. September, um 19 Uhr im Foyer des Dienstleistungszentrums in Wagenfeld, Oppenweher Straße 14. Die Laudatio hält Monika von Platen-Nimbs. Musikalisch wird Mirko Borcherding die Gäste mit seiner akustischen Gitarre und Jazz und Pop unterhalten. Im Anschluss an die Eröffnung wird ein Umtrunk gereicht. Die Ausstellung ist bis zum 31. Dezember zu den Öffnungszeiten des DLZ zu sehen.

Gefragt, getan. Zu Wochenbeginn haben die vier Künstler eine Auswahl ihrer Werke in den Gängen des DLZ in Szene gesetzt. Zu sehen sind vor allem Landschaftsmalereien – mal mit voller Farbgewalt, mal in zarten Pastell-Tönen auf die Leinwand gebracht – aber auch Porträts im Stil des Kubismus, Kohle- und Tuschezeichnungen oder Radierungen.

Rainer Benk hat für die Ausstellung eine Reihe seiner 3D-Bilder mitgebracht. Sie erfordern ein ganz genaues Hinsehen, denn die winzigen Figuren (Piepels), die auf die Leinwand aufgesetzt einen gemalten Berg hinaufklettern oder auf einer Rotweinwelle schwimmen, fallen oft erst auf den zweiten Blick ins Auge. Auslöser seiner Leidenschaft fürs Malen war ein Urlaubserlebnis. Er beobachtete einen Künstler, der mit kleinem Aquarell-Farbkasten und wenigen Pinselstrichen Landschaften aufs Papier zauberte, wollte das auch können und belegte, zurück in der Heimat, einen VHS-Kurs. Inzwischen malt er seit rund zehn Jahren vor allem Aquarelle und Porträts. „Aktuell versuche ich, mich dem Expressionismus zu nähern.“

Landschaften und Natur sind die bevorzugten Motive von Gudrun Kahmeyer. „Ich komme aus der Pastell-Malerei. Damit habe ich angefangen“, berichtet sie. Im Laufe der Zeit hat die Rahdenerin, die in jungen Jahren ebenfalls über VHS-Kurse zur Malerei kam, ihr Spektrum auf Kohlezeichnungen und Radierungen erweitert, experimentiert aber auch mit Acryl und Öl. Eine Auswahl daraus zeigt sie jetzt im DLZ. „Ich habe von allem etwas mitgebracht.“ Die Rahdenerin schätzt an der Malerei und am Zeichnen besonders, dass sie dabei zur Ruhe kommen kann. „Dabei kann man alles vergessen.“

Hannelore Kühnen malt vor allem figurativ, also Personen und Tiere. Zurzeit beschäftigt sie sich überwiegend mit Pferden. Tusche und Kohle sind ihr die liebsten Werkstoffe, aber wie ihre Mitstreiter probiert auch sie vieles aus, malt expressionistisch ebenso wie kubistisch. „Manchmal muss man einen Ausflug in etwas anderes machen, damit es wieder spannend wird“, sagt Hannelore Kühnen, die aktuell auch ein Kunststudium in Bochum absolviert.

Gary Westalls Herz hängt seit etwa 20 Jahren an der Landschaftsmalerei. Er liebt die Verbindung von Natur und Kunst, das kräftige Farbspiel der Natur, die Wechsel der Jahreszeiten. „Wir leben in einer schönen Landschaft, aber wir müssten ihr mehr Beachtung schenken. Die Menschen vergessen, dass sie Teil der Natur sind“, ist Gary Westalls Beobachtung. Das möchte er mit seinen Bildern ändern, die er nach den Eindrücken malt, die er während seiner Wanderungen durch die Natur sammelt. Auch für den Rahdener ist die Malerei eine Möglichkeit, mal komplett abzuschalten vom tristen Alltag.