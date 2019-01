Farbenfrohe Kunst und musikalische Reise

Wagenfeld - Lisa Menke, Kerstin Friedrichs und Elke Palatzky sind drei Malerinnen aus drei Generationen, die eines gemeinsam haben: ihre farbenfrohen Bilder. Und so lautet auch der Titel der Kunstausstellung, mit der am Samstag, 26. Januar, um 18.30 Uhr das neue Programm des Kulturkreises in der Wagenfelder Auburg beginnt: „Drei Generationen - Farbenfroh“. Carmen Finkenstädt wird in die Ausstellung einführen, an die sich um 20 Uhr ein Konzert mit dem Duo Pariser Flair anschließt.

Die Künstlerinnen Kerstin Friedrichs (Jahrgang 1972), Elke Palatzky (Jahrgang 1944) und Lisa Menke (Jahrgang 1997), die alle ihren Lebens- und Kreativmittelpunkt in Liebenau haben, verbindet ihre Leidenschaft für die Kunst. Sie haben bereits häufiger zusammen ausgestellt. Die Jüngste im Bunde, Lisa Menke, ist die Enkeltochter von Elke Palatzky. Sie habe das kreative Talent von ihrer Großmutter geerbt und füge sich mit ihren farbenfrohen, vor Energie sprühenden Bildern hervorragend in das Kreativ-Trio ein, so Carmen Finkenstädt.

Kerstin Friedrichs präsentiert in der Auburg mit zumeist großformatigen in Acryl gemalten Blumenmotiven einen Ausschnitt ihres künstlerischen Spektrums. Dabei besteche die fotorealistische Perfektion der Werke, so Finkenstädt. Seit 1996 arbeitet Friedrichs neben ihrer Berufstätigkeit freiberuflich als Künstlerin und fertigt Auftragsarbeiten an. Die Detailversessenheit der diplomierten Textildesignerin kommt in ihren Werken deutlich zum Ausdruck.

Elke Palatzky ist Autodidaktin und bildete sich seit 1973 bei namhaften Kunstlehrern weiter. Sie bevorzugt Aquarell und Mischtechniken. Bei ihrem Malstil berücksichtigt sie keinen Kunststil. Sie interessiert das, was nicht auf Anhieb greif- und begreifbar ist. So entstehen Bilder, die in der Form stark abstrahiert sind und den Betrachter animieren, das Dahinterliegende zu ergründen.

Lisa Menke hat schon von klein auf ausprobiert, gekritzelt und gemalt. Die junge Frau sieht das Malen als Freizeitausgleich zu ihrem Beruf in einer Behörde. Laut Kulturkreis bezeichnet sie selbst ihre Kunst als Nachwuchskunst und wünscht sich, dass ihre Bilder in den Betrachtern kreatives Denken bewirken. Die Inspirationen für die Werke der 20-Jährigen sind vielfältig; mal ist Musik ein Anlass, ein Bild zu malen, oder ein Foto im Internet gibt den Anstoß.

Im Anschluss an die Vernissage beginnt die musikalische Reise nach Paris mit dem Duo Pariser Flair. Die französische Sängerin Marie Giroux und die norddeutsche Pianistin und Akkordeonistin Jenny Schäuffelen präsentieren auf dieser Tour die großen Klassiker des französischen Chansons von Charles Aznavour über Edith Piaf bis Jacques Brel und Gilbert Bécaud. Auch die Lieder von Serge Gainsbourg, Joe Dassin und anderen Chansonniers werden auf der musikalischen Reise entlang der Seine und durch die Quartiers zu hören sein.

Die beiden Sängerinnen erzählen außerdem vom Leben und Wirken der Liedermacher. Darüber hinaus geben Marie Giroux und Jenny Schäuffelen Insidertipps für Paris vom Place Pigalle über das kulturelle Leben bis hin zu den Besonderheiten der französischen Küche.

Karten für das Konzert kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 17 Euro. Sie sind erhältlich bei der Sparkasse in Wagenfeld und bei Betten Scheland. Kartenbestellungen sind auch bei Marita Kleemeyer, Telefon 05444/415, E-Mail marita.kleemeyer@betten-scheland.de und bei Monika Jahnke, Telefon 05444/1942, E-Mail kd.jahnke@gmx.de möglich. mer