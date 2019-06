Fans frönen grün-weißer Leidenschaft

Werder-Präsident Hesse-Grunewald bei Turnier in Wagenfeld zu Gast

+ Beste Stimmung herrschte beim Turnier des Werder-Fanclubs Wagenfeld auf dem Platz ebenso wie neben dem Platz. Von den Gastverein erhielten die Wagenfelder viel Lob für eine tolle Veranstaltung. Fotos: Russ

Wagenfeld – Wenn jemand einen besonderen Geburtstag feiert, dann kommt natürlich die ganze Familie zum Gratulieren und Mitfeiern. So ist es auch in der Werder-Familie. Weil der Wagenfelder Fanclub in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, hatte er den Zuschlag für das alljährliche Fanclub-Turnier bekommen. Und so schlugen am Wochenende Mitglieder von 18 Vereinen – zum Teil im wahrsten Sinne des Wortes – ihre Zelte auf dem Sportplatz des TUS Wagenfeld auf.