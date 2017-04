Familienleben mit großen Herausforderungen

Wagenfeld/Ströhen - Von Simone Brauns-Bömermann. Mia Brüggemann aus Wagenfeld wird im August fünf Jahre alt. In ihrem jungen Leben hat sie schon mehr hinter sich, als manch anderer im hohen Alter: Mia ist an Leukämie erkrankt.

Zurzeit befindet sie sich in der zweijährigen Therapiephase. Ihre Chancen, wieder ganz gesund zu werden, stehen gut. 90 Prozent der Kinder in dem Alter genesen, heißt es aus dem „Johannes Wesling Klinikum“ in Minden, in dem Mia viele Stunden, Tage und Nächte verbringt.

Bevor die Tortur ab der Diagnose für Mia und ihre Eltern, Marion Brüggemann-Luersen und Ralf Luersen begann, ging Mia in die Kindertagesstätte des DRK in Ströhen.

Briefe und Bilder machen Mut

Von dort aus kamen nicht nur zahlreiche Briefe, Karten, Bilder und Anrufe für das kleine Mädchen. Das Kita-Team und Elternvertreter richten am Samstag, 29. April, ein Sponsorensportfest, im Mittelpunkt steht ein Sponsorenlauf, zugunsten der „Initiative Eltern krebskranker Kinder Minden“ aus. In dieser Gruppe sind seit der Erkrankung von Mia auch deren Eltern und wissen das Engagement zu schätzen. „Das Fest startet um 15 Uhr am Lokschuppen in Ströhen, der Lauf ist für 16 Uhr geplant“, erläutert Elternvertreterin Heidi Gardemann. Das Ankündigungs-Plakat malten die Kinder aus der Kita. Alle wollen, trotz des ernsten Hintergrundes, gemeinsam viel Spaß haben und hoffen auf viele Sponsoren, wenn die Kinder maximal zehn Runden für den guten Zweck laufen. Die Gedanken aller sind dann bei Mia, denn die darf aufgrund ihres fehlenden Immunschutzes derzeit nicht in Kontakt mit Kindern ohne Impfungen kommen.

„Das ist Ida“, erzählt Mia im Gespräch und zeigt auf ihre beste Freundin aus der Kindergartengruppe, als der Besuch von der Zeitung im elterlichen Wohnzimmer sitzt. Und sie möchte, dass beim Wegfahren die Pferde draußen auf der Weide begutachtet werden, denn das schwarze Pony ist ihres. Aber auch das darf sie derzeit, wenn sie „Zuhause-Phasen“ hat, nicht streicheln, nur sehen durchs Fenster.

Als sie nach ihrer Mittagsruhe aufgetaut ist, fängt sie an zu lächeln und zieht ihrer Mama Marion die Mütze vom Kopf. Die Antwort kommt prompt: „Ja, ich habe mir auch aus Solidarität die Haare von Mia abschneiden lassen, als ihre aufgrund der Chemotherapie ausfielen.“ Stille. Diese Woche musste Mia, immer begleitet von ihrer Familie, nur einmal ins Krankenhaus. Zuhause muss sie jedoch jeden Tag zwölf Tabletten einnehmen. Das macht sie als vierjähriges Kind sehr tapfer.

„Es gibt auch Wochen, da müssen wir vier Tage die Woche im Krankenhaus bleiben.“ Mutter Marion ist eine starke Frau und geht sehr offen mit der Erkrankung der Tochter um. Aber das komplette Familienleben hat sich um 180 Grad gedreht.

Schuhkauf per Bildübermittlung

„Die beiden Jungs müssen viel zu viel entbehren“, stellt sie fest. An ein geregeltes Familienleben ist nicht zu denken. Allein der Einkauf wird zur Herausforderung, denn ein Elternteil ist rund um die Uhr bei Mia, und einer muss den Job weitermachen. Von der seelischen Belastung Tag und Nacht einmal abgesehen. „Selbst Schuhe kaufen für Mia geht derzeit nur per Bildübermittlung aus dem Schuhgeschäft“, erläutert Marion Brüggemann-Luersen.

Derzeit ist Mia in der Intensivtherapiephase, die dauert rund acht Monate. „Davon waren wir auch lange Serien im Krankenhaus.“ Dann folgt die Erhaltungstherapie bis zum September 2018. Insgesamt dauert die Therapie 104 Wochen. Mutter Marion ist Hebamme und medizinisch vorgebildet, sie unterstreicht: „Die Leukämie wird in Standard-, Mittel- und Hochrisikogruppen unterschieden.“ Bei der hohen Risikoeinschätzung sei eine Stammzellengabe unerlässlich. „Aber auch in Mias Fall braucht die Therapie viele Bluttransfusionen“, appelliert sie an alle Blutspender. Trotz der massiven Eingriffe im Krankenhaus, der Blutgaben und Kortison-Phasen lachen Mutter und Tochter und freuen sich auf die Pommes frites, die in der Küche schon warten, denn die Medikation macht unglaublich hungrig.

Wenn sie wieder in der Klinik weilen, hilft die „Initiative Eltern krebskranker Kinder Minden“. „Es kommt ein Clown, eine Musiklehrerin und Erzieher, die mit den Kindern spielen. Es gibt eine Küche für die Eltern“, erzählt Mutter Marion. Aber sie wird nie den Tag vergessen, als das Martyrium begann: „Mia war schlapp in der Kita, hatte komische blaue Flecken, und wir sind in die Kinderambulanz nach Minden gefahren. Dort bekamen wir dann die Diagnose: Leukämie.“

Wenn Mia die Therapie hinter sich hat, ist sie eigentlich schulpflichtig. „Wir werden sie auf jeden Fall zurückstellen und sie all das Nachholen lassen, auf das sie verzichten musste“, lautet das klare Ziel der Eltern.

Mehr Infos:

Die „Initiative Eltern krebskranker Kinder Minden“ hilft Kindern und deren Familien über die schwere Zeit der Therapie hinweg. Sie bietet Unterstützung auf verschiedenen Ebenen an. Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins werden auf dessen Homepage im Internet erteilt.

www.iekk.de