Wagenfeld: Falldorfs Gasthaus steht zum Verkauf - künftige Nutzung unklar

Wäre er 25 Jahre jünger, würde er vielleicht selbst noch einmal mit dem Gasthaus durchstarten: Eigentümer Wilhelm Falldorf. © Schubert

Falldorfs Gasthaus in Wagenfeld steht zum Verkauf. Interessenten an der Immobilie und den angeschlossenen Ländereien gibt es viele, sagt Eigentümer Wilhelm Falldorf. Ob es am Ende weiter Gastronomie geben wird in dem Traditionshaus oder es anderweitig genutzt wird, ist noch völlig offen.

Wagenfeld – Es ist ein Kommen und Gehen dieser Tage, rund um Falldorfs Gasthaus in Wagenfeld. Doch das ist nicht dem Wiederaufleben der Gastronomie geschuldet, sondern vielmehr dem Interesse, das seit November vergangenen Jahres leer stehende Traditionsgasthaus mit neuem Leben zu füllen. Kurzum: Die Immobilie steht zum Verkauf. Doch gibt es eigentlich heutzutage noch viele Menschen, die meinen, mit der Übernahme einer Gaststätte das große Glück zu finden?

„Das Interesse ist da“

„Das Interesse ist da“, freut sich Eigentümer Wilhelm Falldorf. Das sei schon bei den letzten Übernahmen so gewesen. Denn nachdem er und seine Ehefrau Irmgard 2014 auch in den nebenberuflichen Gastronomie-Ruhestand gingen, gab es mit griechischem Spezialitäten-Restaurant und zuletzt holländischem Pfannkuchenhaus eine Fortführung der Gastronomie.

„Die Interessenten kommen derzeit sowohl aus dem nahen Umland, aber auch von weit her, nehmen teilweise mehr als sechs Stunden Anfahrt in Kauf“, sagt Reiner Schmidt, Immobilienberater bei der Sparkasse Diepholz, der die Vermarktung der Immobilie unter seinen Fittichen hat. Es seien Interessenten unterschiedlicher Altersgruppen, Leute mit und ohne Gastronomieerfahrung, aber alle mit Konzept.

Flächen begehrter als die Gaststätte?

Eine Wohnung über dem Restaurantbereich, das Café und das Restaurant mit Kamin, die Kneipe mit Clubzimmer, das „Jagdzimmer“ und die Küche gehören ebenso wie eine freitragende Scheune und weitere Räume zu der Gaststätte. Highlight: Eine Remise hofseitig mit Steinbackofen.

Doch nicht immer haben potenzielle Käufer vorrangig die Gastronomie des Gasthauses im Blick, sondern auch die Flächen an Acker- und Weideland. „Es sind oft ganz andere kreative Vorstellungen, die die Leute zur einer Besichtigung motivieren“, berichtet Schmidt weiter. Vielen Interessenten gehe es vor allem um die Ländereien, um die rund 3,5 Hektar zählenden Acker- und Wiesenflächen. Weideland für Ponys oder Alpakas, Außenflächen für Hundezucht oder Ähnlichem. Das seien nur einige Ideen, mit denen die Interessenten vorstellig würden. „Auch hier sind Leute darunter, die bereits ein Konzept haben, das sich in unsere Tourismusregion prima eingliedern würde“, so der Immobilienexperte weiter. Die Gastronomie habe für diese Klientel nur am Rande Bedeutung. „Einige haben auch Rückbaugedanken, denn auch das ist möglich.“

Es gebe in der Region sehr wenige Gastronomiebetriebe, die einen neuen Besitzer suchen, sagt Schmidt. Das läge auch daran, dass die meisten Gaststätten und Restaurants Familienbetriebe seien, die aus Altergründen irgendwann schließen. „Das Kneipensterben lässt sich nicht aufhalten.“

Falldorfs Gasthaus steht zum Verkauf. Ob es weiterhin gastronomische Nutzung geben wird oder neue Eigentümer der Immobilie auf andere Weise neues Leben einhauchen, ist derzeit noch offen. © Schubert

„Die Gastronomieszene ist in Bewegung, es wird immer weniger. Dabei sind Nachfrage und Bedarf durchaus da“, unterstreicht Wilhelm Falldorf mit Blick auf die gastronomischen Entwicklungen in der Gemeinde Wagenfeld und dem Umland. „Es gibt nicht mehr viele Restaurants, in die man einkehren kann und auch tagsüber Bewirtung findet.“ Für eine Tourismusregion wie das Dümmer-Weserland habe das Traditionshaus an der Bundesstraße 239 mit angrenzendem Fahrradweg eine gute Lage für Ausflügler und Radfahrer. „Doch die Menschen sind, nicht zuletzt durch Corona und die Lockdowns vorsichtiger geworden, wenn sie sich für eine Restaurant- oder Hotelübernahme interessieren“, weiß Eigentümer Falldorf.

Wilhelm Falldorf und seine Ehefrau Irmgard haben die Gaststätte, die 1869 als Schankwirtschaft ihre erste Konzession erhielt, von Falldorfs Eltern im Jahr 2000 übernommen, bauten sie zum Restaurant aus und führten selbiges fast 20 Jahre, nebst zahlreicher Events, zu denen das Außengelände des Hofes geradezu einlud.

Pfannkuchenhaus hielt sich nur kurz

Mit Ausscheiden als Bürgermeister der Gemeinde Wagenfeld setzten sich Wilhelm Falldorf und seine Frau 2014 auch gastronomisch zur Ruhe. „Schon damals war es nicht schwer, einen Nachfolger zu finden“, sagt Falldorf. Allerdings: Bisher waren es Pachtmodelle, ein Verkauf kam nicht zustande. Sowohl das griechische Speziälitätenrestaurant als auch zuletzt ein holländisches Pfannkuchenhaus, das im November vergangenen Jahres seine Pforten schloss, hielten sich nur wenige Jahre.

„Man muss in der Gastronomie mit Menschen umgehen können, aber auch die Finanzen im Blick und unter Kontrolle haben, zudem bereit sein, viel Arbeit zu investieren und wenig Freizeit zu haben“, sagt Wilhelm Falldorf. Auch müsse das Preis-Leistungsverhältnis passen und das Speisenangebot ansprechend auf den Tisch gebracht werden. „Wir leben hier in einer Region mit einer durchweg sehr guten Küche. Das ist ein Maßstab“, so der 74-jährige weiter. Gut sei es, dass sich der Markt im Vergleich zu vor 20 Jahren bereinigt habe. „Heutzutage hat man kaum noch potenzielle Käufer, die glauben, man könne mit Gastronomie-Ideen schnell reich werden.“

„Der Elf-Uhr-Zug ist schon lange abgefahren, der Kundenstamm ist ein anderer, aber er ist da – und das nicht zu knapp. Wer das versteht und die nötigen Schlüsselqualifikationen mitbringt, wird Erfolg haben“, ist Falldorf überzeugt und gespannt darauf, ob am Ende ausschließlich eine neue Gastronomie, ein rundes Tourismusangebot oder eine völlige Fremdnutzung das Traditionsgasthaus zu neuem Leben erwecken wird.