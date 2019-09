„Muss das sein?“ – Schüler stehen Schlange beim Fahrkarten-Kauf

Dreifacher Vater wünscht sich Jahreskarte

Ströhen – „Muss das sein?“, fragt ein Vater aus Ströhen, der wegen möglichen Drucks auf seine Kinder namentlich nicht genannt werden will. Dabei ist sein Wunsch harmlos: Eine Jahresabrechnung für die tägliche Busfahrt zum Gymnasium in Rahden. So, wie es sie beim bisherigen Betreiber der Linie 133 gegeben habe. Dort fahre nun ein anderes Unternehmen, das diese Lösung nicht anbiete.