Abschlussfeier in Wagenfeld: „Es war eine unheimlich tolle Zeit mit euch“

Von: Melanie Russ

Die besten und engagiertesten Abschlussschüler erhielten von Frank Klausing besondere Auszeichnungen. © Russ

Der Oberschule Wagenfeld hat 42 Schülerinnen und Schüler verabschiedet.

Wagenfeld – Bombastischer Sound und eine beeindruckende Lasershow der AG Veranstaltungstechnik eröffneten am Freitagabend die Abschlussfeier in der Oberschule Wagenfeld. „Ich gehe meinen Weg!“ hatten sich die 42 Schülerinnen und Schüler zum Motto gewählt.

Und dieser Weg hat viele Abzweigungen. Von den 42 Abschlussschülern haben 28 ein Abschlusszeugnis erhalten. Zwei Hauptschüler beginnen nach der neunten Klasse eine Ausbildung. Aus den beiden zehnten Klassen haben 13 Schüler einen Sekundarabschluss I und zwölf Schüler einen erweiterten Sekundarabschluss I erreicht. 15 besuchen eine weiterführende Schule, zwölf beginnen eine Ausbildung und zwei absolvieren ein freiwilliges soziales Jahr. Drei Schüler verlassen die Schule mit einem Abgangszeugnis. Zehn Neuntklässler des Hauptschulzweigs bleiben ein weiteres Jahr, um ihren Realschulabschluss zu machen.

Jeder sei seinen Weg gegangen, habe hier und da auch mal die Leitplanken touchiert, aber letztlich seien alle am Ziel – dem Gipfel – angekommen, blickte Schulleiter Frank Klausing auf die vergangenen sechs Jahre zurück. Es sei aber nur einer von vielen Gipfeln, die sie in ihrem Leben noch bis zum Erfolg erklimmen müssten. Manche werden sie im Sturm erobern, bei einigen auch vor dem Ziel umkehren müssen. Er machte aber auch deutlich, dass das Glück im Leben nicht nur aus Erfolg bestehe, Zufriedenheit sei mindestens genauso wichtig.

Die Abschlussschüler der Oberschule Wagenfeld mit ihren Klassenlehrerinnen und Schulleiter Frank Klausing. © Russ

„Es hat mir sehr viel Freude bereitet, dass ich euch auf einem Teil eures Weges begleiten konnte“, bekannte der Schulleiter, und die Klassenlehrerinnen der zehnten Klassen schlossen sich dem an. Es habe natürlich auch Ärger und Stress gegeben, aber auch sehr viel Spaß, sagte Katharina Feder. Sie sei sehr stolz auf ihre 10a, „und euer Herz habt ihr alle am rechten Fleck“. Auch bei den Worten von Nina Peter an ihre 10b schwang viel Wehmut mit: „Es war eine unheimlich tolle Zeit mit euch.“

Das sahen die Sprecherinnen der Abschlussschüler ganz genauso. „Die Zeit ist doch ganz schön schnell vergangen“, sagten die Schülervertreterinnen Stine Papenfuß und Frieda Marie Radtke. Es sei eine schöne Zeit gewesen, und das hätten sie vor allem auch ihren Lehrern zu verdanken. „Ohne sie wäre es nicht so lustig gewesen“, sagten sie in Richtung Katharina Feder. Mira Gode und Jette Hartmann als Vertreterinnen der 10b dankten Nina Peter dafür, „dass sie uns all die Jahre ausgehalten haben“. Und dafür, dass sie während der Corona-Beschränkungen zu jeder Zeit für ihre Schüler erreichbar gewesen sei. Für Frank Klausing waren sie ebenfalls voll des Lobes. Er sei der beste Schulleiter, den man sich wünschen könne. „Wir werden die Oberschule Wagenfeld mit einem großen Lächeln weiterempfehlen. Hier gibt es tolle Lehrer, mit denen man über alles reden kann.“

Bürgermeister Matthias Kreye, die Elternvertreter-Vorsitzende Kathrin Klingenberg und der Förderverein-Vorsitzende Stephan Kawemeyer gratulierten den Absolventen und gaben ihnen ebenfalls die besten Wünsche mit auf den Weg: Seid mutig, verfolgt eure Ziele, lasst euch nicht von den Erwartungen anderer beeinflussen und vergesst den Spaß im Leben nicht.

Was so bombastisch begonnen hatte, ging nach der Zeugnisübergabe mit den ganz leisen Tönen von „Somewhere over the rainbow“ in Erinnerung an die verstorbene und schmerzlich vermisste Konrektorin Michaela Lucassen zu Ende. Frank Klausing: „Wir bedanken uns bei dir für einen wunderbaren gemeinsamen Weg.“

Die Absolventen und besten Schüler der Oberschule Wagenfeld 9a: Fin Mattes Brüggemann, Jana Alexandra Razhnikov, Lucas Wöhrmeyer. Klassenlehrerin: Claudia Scheffler

10a: (Hauptschulzweig): Antonia-Stratica Chiriac, Luka-Elias Dietzmann, Beatrisia-Rodica Grumeza, Korneliusz Howald, Kevin Kruse, Angelo Lippke, Kelian Nordmann, Ana Fabiana Plesca, Rebeca Plesca, Rebeca-Alexandra Plesca, Adelina Sagir, Thanakit Suphadamrongsakul, Bennet Wiest. Klassenlehrerin Katharina Feder

10b: (Realschulzweig): Ryan Fiedler, Jonas Flörke, Mira Gode, Leon Maurice Hagelmann, Jette Hartmann, Jule Marie Heindl, Malin Kristina Ismer, Yuri Moskalenko, Amir Nadiri, Ben Oldenburg, Celine Pape, Yanice Pape, Frieda Marie Radtke, Joline Rathje, Laura Scheland, Niklas Schneekönig, Amelie Siegmann, Lina-Annabel Sommer. Klassenlehrerin: Nina Peter Bestes Zeugnis Realschulzweig: Niklas Schneekönig (1,2)

Bestes Zeugnis Hauptschulzweig: Kevin Kruse (1,6), Thanakit Suphadamrongsakul (1,6)

Besondere schulische Leistungen (Einser-Zeugnis): Frieda Marie Radtke, Jule Heindl, Mira Gode

Soziales Engagement: Jule Heindl (Schulband), Frieda Marie Radtke (stellvertretende Schülersprecherin), Jette Hartmann