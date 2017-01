Erwin Verbarg und Mitstreiter genießen Vertrauen

STRÖHEN - Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Ströhen, an der knapp 60 Mitglieder im Tierparkrestaurant teinahmen, standen die erforderlichen Neuwahlen des gesamten Vorstandes. Als Erster Vorsitzender wiedergewählt wurde Erwin Verbarg. Seine alten und neuen Stellvertreter sind Mathias Fiedler und Torsten Meier.

Wiederwahlen erfolgten auch bei der Schriftführerin Jessica Cording, der Schatzmeisterin Martina Boldt, der Reitlehrerin Julia Lange und der Jugendleiterin Vivian Fiedler. Alle Wahlen erbrachten ein einstimmiges Ergebnis, was bei der vorliegenden Erfolgsbilanz auch keine große Überraschung darstellte.

Um die auch zukünftigen großen Aufgaben bewältigen zu können, wurden wie in den Vorjahren, Mitglieder in den erweiterten Vorstand gewählt. Stellvertretende Schriftführerin wurde Lena Helfsgott, während Anke Selker und Tanja Ismer die Schatzmeisterin vertreten. Martin Lange wird seine Tochter als weiterer Reitlehrer unterstützen und Jürgen Meyer kümmert sich um die Fahrsparte. Als Platzwarte wurden Friedrich Verbarg, Jürgen Kellermann, Mark Ismer und Mark Finkenstädt bestätigt, für die Turniertechnik wurden Helmut Schlottmann, Ingo Sander und Jan-Willem Heider gewählt. Beauftragte und Ansprechpartnerin für die Sponsoren ist Melanie Grimberg. Standartenträger bleiben Erich Kellermann, Dennis Verbarg und Mark Finkenstädt. Aktivensprecherin ist Chantal Kolar und um die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins kümmern sich Reinhard Heider und Yvonne Habermann. Dem vom Vorstand berufenen Turnierausschuss gehören in Zukunft neben dem Vorsitzenden noch Nils Ismer, Wilhelm Rohlfing, Jürgen Meyer, Joachim Kolar und Reinhard Heider an.

Bei Janine Teichert, die auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausschied, bedankte sich Erwin Verbarg für ihre langjährige Tätigkeit mit einem Blumenstrauß. Dank und Anerkennung gab es außerdem für die Vereinsjubilare Stefanie Meyer, Miriam Tacke, Udo Kolbus und Stefanie Grimberg für 25-jährige Mitgliedschaft.

Der stellvertretende Vorsitzende Mathias Fiedler war in seinem Jahresrückblick zuvor nochmal kurz auf die vereinsinternen Veranstaltungen eingegangen. Hierbei dankte er allen, die an Vorbereitung und Durchführung der für das Vereinsleben so wichtigen Veranstaltungen beteiligt waren.

Erwin Verbarg und Torsten Meier gingen in ihren Berichten auf die sportlichen Veranstaltungen des Vereines, insbesondere auf das immer größer werdende Pfingstturnier mit angeschlossener Fohlenschau und das internationale Vielseitigkeitsturnier im Herbst ein. Das letztgenannte Turnier (Landesstandartenwettkampf) wurde im vergangenen Jahr zum 30. Mal in Ströhen ausgetragen. Es gibt im Landkreis Diepholz nicht viele sportliche Veranstaltungen bei denen Olympiasieger und Weltmeisterschaftsteilnehmer an den Start gehen. Erwin Verbarg bedankte sich an dieser Stelle auch für den seit Jahren großen Einsatz der Vereinsmitglieder und die Unterstützung durch Sponsoren. Ein besonderer Dank galt außerdem der Familie Fiedler, die als Turnierplatznachbar ein Grundstück als Abreiteplatz zur Verfügung stellte.

Reiterinnen und Reiter des Ströher Vereins starteten auf 50 Turnieren und kehrten mit insgesamt 34 Siegerschleifen in 280 Platzierungen zurück. Herausragend dabei wieder einmal Julia Lange, die erfolgreich an Bundes-championatsprüfungen unter anderem in Hamburg und Warendorf sowie an einem internationalen Turnier teilnahm. Damit wurde sie gleichzeitig Vereinsmeisterin. Den Titel Vereinsmeister erreichten außerdem Maxine Finkenstädt bei den Jugendlichen und Sören Kellermann im Bereich Fahrsport. Alle Vereinsmeister erhielten Präsente, Julia Lange wurde die neue, von Egon und Mathias Fiedler gestiftete Vereinsmeistertafel übergeben.

Die Kasse des Vereines, die von Egon Fiedler und Andreas Selker geprüft worden war, erbrachte einen guten Überschuss, der für die dringende Renovierung des Richterturms und eine weitere technische Ausstattung eingesetzt werden kann. Als neuer Kassenprüfer wurde Henning Mues nachgewählt.

Nach einer sehr harmonisch verlaufenen Versammlung konnte ein sichtlich zufriedener Erwin Verbarg überleiten zu einem gemeinsamen Abendessen. J rh