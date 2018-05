Meike Gronwald beendet bald FSJ

Wagenfeld - Was ist gut? Was kann verbessert werden? Das waren die Kernfragen, die Mathias Wygold, beim ASC Göttingen Referent für Freiwilligendienste im Sport, im Beisein der Mentoren Horst Schmöckel und Gerhard Scheland der 19-jährigen Meike Gronwald stellte. Die junge Wagenfelderin ist die zweite FSJlerin im örtlichen TuS. Im Juli endet ihr einjähriger freiwilliger Dienst.

Bis dahin absolviert sie neben den täglichen Einsätzen in Tanz- und Turngruppen des TuS und in den beiden Wagenfelder Schulen mehrere Lehrgangstage in Clausthal-Zellerfeld. Zudem laufen die Vorbereitungen für ein Projekt, das zu den Aufgaben jedes FSJlers gehört. Den Abschluss bildet im Juli ein mehrtägiges Seminar auf der Insel Langeoog.

Meike Gronwald plant für Samstag, 2. Juni, ein Outdoor-Turnier, bei dem TuS-Teams aller Sparten im Volleyball und Völkerball ihre Kräfte messen sollen. Derzeit wirbt sie bei den TuS-Verantwortlichen und bei den Übungsleitern um Unterstützung bei der Organisation, feilt noch an der Ausschreibung für den sportlichen Vergleich, betreibt Werbung und organisiert alles, was zum Rahmenprogramm gehört. Austragungsort ist der Sportplatz an der Oberschule, bei widrigen Witterungsbedingungen die Sporthalle.

Bei dem einstündigen Gespräch in der Oberschule betont die 19-Jährige, dass sie beim Amtsantritt nett aufgenommen worden sei. Eingesetzt werde sie überwiegend im Bereich Kinderturnen und -tanzen, aber auch bei Übungseinheiten im Gesundheitssport. „Ich durfte auch schon selbst Trainingsstunden leiten“, freut sich die 19-Jährige, die zumeist aber die Übungsleiterinnen bei ihrer Arbeit unterstützt. „Am meisten Spaß habe ich beim Kinderturnen.“

„Aus Spaß am Sport einerseits, insbesondere aber als Überbrückungsjahr auf dem Weg zum Studium mit dem Schwerpunkt soziale Arbeit“ habe sie sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden, berichtet Gronwald. Ihren ursprünglichen Berufswunsch, zum Zoll oder zur Polizei zu gehen, habe sie erst einmal verworfen.

„Meine Erwartungen haben sich voll erfüllt“, beantwortet sie eine entsprechende Frage Wygolds. „Ich habe schon viel Neues über die Struktur des TuS und über die Trainingsarbeit in der Turnsparte erfahren“, fasst Meike Gronwald ihre bisherigen Erfahrungen zusammen. „Jetzt werde ich noch in die Fußball- und Handballsparte reinschnuppern“, hat sie sich für die nächsten Wochen vorgenommen.

In der Oberschule habe sie unter anderem die Fußball-AG und den regelmäßigen Schwimmunterricht mitbetreut und in der Grundschule insbesondere das Schwimmen im Hallenbad unterstützt.

„Wir haben versucht, Meike in möglichst vielen Bereichen des Vereins einzusetzen, um eine Win-win-Situation für beide Seiten zu erreichen“, berichtet Mentor Horst Schmöckel. Für die Zukunft wünscht er sich, dass die Vereinsführung stärker in die Pflicht genommen wird. Er plädiert für spezielle Schulungen für Vorstände, „denn nicht nur die Mentoren, auch der Vorstand muss sich um seine FSJlerin kümmern“.

Für die Veranstaltung des Volleyball- und Völkerball-Turniers Anfang Juni sagte Schmöckel seine Unterstützung zu. „Meike soll erfahren, was bei der Organisation einer Veranstaltung alles bedacht werden muss“, nennt er als Ziel des Projekts. Im Übrigen weist er darauf hin, dass das Turnier nicht leistungsbezogen ablaufen soll, „sondern ganz klar der Spaß im Vordergrund steht“.