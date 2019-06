Erstes Ja-Wort im Barfußpark

Freie Trau-Zeremonie auf dem Moorwelten-Gelände

+ © Scheland Ja-Wort unter freiem Himmel: Ramona Dammann und Hazem Omran heirateten als erstes Brautpaar mit einer frei- en Trauung auf dem Gelände der Moorwelten in Ströhen. Trau-Rednerin Marianne Lohaus (l.) gestaltete die Zere- monie. © Scheland

Ströhen – So ungewöhnlich wie das Kennenlernen war für den 32-jährigen Hazem Omran und die ein Jahr ältere Ramona Dammann der Ort ihrer Eheschließung: Das syrisch-deutsche Paar gab sich im Barfußpark der „Moorwelten“ in Ströhen das Ja-Wort, im Rahmen einer freien Trauung mit der überkonfessionellen Wagenfelder Hochzeitsrednerin Marianne Lohaus. Es war eine Eheschließung ganz ohne konfessionellen Zwang und doch angelehnt an kirchliche Abläufe.