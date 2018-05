Ersatzmutter Frauke Niehus

Lemurenbaby wird mit Flasche aufgezogen

Ströhen - Bereits am 27. März kam der Kattanachwuchs im Tierpark Ströhen zur Welt. Die Mutter kümmerte sich bis vor wenigen Tagen vorbildlich um ihre beiden Babys. Bei ihrem morgendlichen Rundgang am 6. Mai machte Reviertierpflegerin Frauke Niehus jedoch eine beunruhigende Entdeckung. Eines der beiden Kattakinder lag unbeachtet und reglos am Boden des Geheges. „Warum die Mutter sich plötzlich nur noch um eines der Kinder kümmerte, können wir nicht mit Gewissheit sagen. Wir vermuten, dass sie eventuell zu wenig Milch hat, um beide Kinder ausreichend zu versorgen“, so Niehus in einer Pressemitteilung des Tierparks.