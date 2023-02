Einwohnerversammlung: Es ist wieder viel passiert

Von: Melanie Russ

Teilen

Etwa 120 Einwohner wollten im Central Hotel erfahren, was sich in der Gemeinde Wagenfeld alles tut. © Russ

Bürgermeister Matthias Kreye und seine Fachdienstleiter informierten bei der Einwohnerversammlung über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde Wagenfeld. Das Thema erneuerbare Energien steht momentan ganz weit oben auf der Agenda. Außerdem wurde und wird wieder viel gebaut.

Wagenfeld – Es ist inzwischen gute Tradition, dass Bürgermeister Matthias Kreye zu Beginn des Jahres zur Einwohnerversammlung einlädt und gemeinsam mit seinen Fachdienstleitern Elke Schepmann (Finanzen und Personal), Dennis Härtel (Bauamt) und Simon Martens (Bürgerservice) über all das berichtet, was sich in der Gemeinde Wagenfeld tut. Finanzen, Einwohner- und Unternehmensentwicklung und Baumaßnahmen wurden am Dienstagabend im Central Hotel gestreift.

Weil ohne Geld wenig geht, stellte Elke Schepmann den rund 120 Gästen eingangs die Eckdaten des aktuellen Haushalts mit einem Volumen von gut 14 Millionen Euro vor, sprach über Investitionen, erfreulich hohe Gewerbesteuereinnahmen und berichtete, dass die Gemeinde noch immer schuldenfrei ist, auch wenn sie zwischenzeitlich mit Kassenkrediten – quasi der Dispo-Kredit – arbeiten musste.

Erneuerbare Energien täglich auf der Agenda

Beim Thema erneuerbare Energien dominiert momentan die Windenergie. Wie berichtet, arbeitet die Gemeinde an der Ausweisung weiterer Sondergebiete – ein Vorhaben, das die Einwohner bewegt wie kaum ein anderes Thema. Beim Bürgermeister gehen dazu fast täglich Anrufe ein. „Das ist im Moment mein Hauptthema.“ Kreye ermutigte die Einwohner, sich bei Fragen an ihn zu wenden.

Als positives Signal bewertete er, dass ein Unternehmen, das in Wagenfeld Anlagen errichten möchte, die Einwohner beteiligen will. Die Gemeinde selbst plant aktuell keine Beteiligung an Windenergieanlagen, wie Matthias Kreye auf Nachfrage eines Einwohners erklärte. Dieser fragte, ob es nicht sinnvoll sei, langfristig eine Selbstversorgung mit erneuerbaren Energien anzustreben. Das sei ein guter Gedanke, damit müsse man sich befassen, entgegnete Kreye. Für die Gemeinde gehe es aber zunächst darum zu planen.

Die Planungsunterlagen für die Sondergebiete werden vom 20. März bis 20. April öffentlich ausgelegt, am Donnerstag, 23. März, ist zudem ein Erörterungstermin mit dem Planungsbüro vorgesehen, bei dem Einwohner Fragen stellen und Bedenken äußern können. Details zu Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.

Aktuell tragen vor allem Biogasanlagen einen wesentlichen Teil zur Energieproduktion in der Gemeinde bei. Wie viel genau soll bald auf der Homepage der Gemeinde einsehbar sein. Laut Kreye ist ein Bioenergiemonitor in Arbeit, der zeigt, wo und wie Energie produziert wird und wohin sie fließt.

Da Biogasanlagen für die Energieproduktion wichtig seien, sei die Verwaltung bestrebt, Vorhabenträger zu unterstützen, betonte der Bürgermeister. So wird aktuell die Erweiterung einer Anlage im Ortsteil Förlingen begleitet. Die Planung für den Bioenergiepark in Ströhen war zwar von einigen Streitigkeiten zwischen Investor und Verwaltung begleitet, ist aber auch abgeschlossen. Laut Kreye wartet die Firma Prokon derzeit auf die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für ihre Biogasanlage.

Bauamtsleiter Dennis Härtel berichtet über aktuelle Bauvorhaben in Wagenfeld

Bauamtsleiter Dennis Härtel berichtete vom Stand der Dinge bei zahlreichen Bauvorhaben. Viele sind in den letzten Zügen, einige beginnen in Kürze. So wurden in den vergangenen Jahren vier Baugebiete mit insgesamt 143 Bauplätzen ausgewiesen. Hinzu kommen 18 Wohneinheiten im geplanten Wohnpark eines Investors auf der ehemaligen Hofstelle Reuter an der Fritz-Cording-Straße. Laut Härtel ist der Bauantrag dafür eingegangen. „Wir gehen davon aus, dass der Bau bald starten wird.“

Die Baugebiete Jettsfeld Ost I und II, Vor den Quellen und Im Weißen Falsch I sind inzwischen voll, im ersten Abschnitt von Fritz-Cording-Straße sind von 43 Plätzen 22 verkauft und fünf reserviert. „Trotz der Krisen läuft der Abverkauf ganz gut“, bewertete Härtel die Entwicklung. Im zweiten Abschnitt stehen 37 Plätze zur Verfügung, die aber noch nicht vermarktet werden.

Die Umgestaltung des Auburg-Außengeländes soll bis Ende März abgeschlossen sein, die Umgestaltung des Marktplatzes im April mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen und dem Ausbau der Gutenbergstraße beginnen. Und auch an der Schulstraße geht es weiter. Im letzten Bauabschnitt ist im Mai/Juni Baubeginn.

Bezüglich der Bürgerradwege entlang der Mindener Straße und der Varreler Straße in Ströhen jeweils bis zur Gemeindegrenze dauert es dagegen mit der Umsetzung noch etwas. Für die Mindener Straße soll in diesem Jahr ausgeschrieben und 2024 gebaut werden, für die Varreler Straße sind die Voruntersuchungen abgeschlossen, derzeit wird der Planentwurf erstellt.

Im Mai soll der Anbau an der Kita Schwalbennest fertig werden, und dann stehen laut Simon Martens genügend Plätze für alle Krippen- und Kindergartenkinder zur Verfügung. Im Krippenbereich war es 2022 eng geworden. An der Oberschule rücken die Bauarbeiter voraussichtlich im November/Dezember an. Der Landkreis Diepholz als Träger wird das Gebäude komplett sanieren und zum Teil zurückbauen. Die Fertigstellung ist für Sommer 2025 vorgesehen. Da es momentan einen Raumüberschuss gebe, sei der Umbau problemlos im laufenden Betrieb möglich, erklärte Dennis Härtel.

Mit großem Interesse warten die Wagenfelder auf den Bau des von einem Investor neben dem Aldi geplanten Baumarktes. Start soll laut Matthias Kreye noch vor dem Sommer sein.

Im Rahmen der Flurbereinigung wird auch in Ströhen wieder viel gebaut. Das Programm für 2023 sieht für den Bereich Süd den Ausbau der Gemeindestraßen Schulmeisterweg, Wünkersweg, Poggenpohl, Rehersort und Zur Landesgrenze nach NRW vor. Gesamtlänge 5,25 Kilometer, Kosten 967000 Euro, von denen 87 Prozent die Flurbereinigungsbehörde zahlt. Im Bereich Nord steht noch die Erneuerung der Brücke Hespos Wehr aus. Der Planungsauftrag wurde laut Härtel inzwischen vergeben, ein konkreter Bauzeitraum ist noch nicht bekannt.

Einer der alljährlich größten Kostenträger ist das Hallenfreibad. „Wir sind froh, dass wir es haben“, betonte Matthias Kreye, obwohl es der Gemeinde in den vergangenen Jahren hinsichtlich der Einnahmen wenig Freude machte. Erst war das Hallenbad wegen einer umfassenden Sanierung mehrere Monate geschlossen, dann kam die Pandemie. „Die Corona-Zeit hat uns wirklich weh getan“, so Kreye. Von 73500 Besuchern im Jahr 2018 ging es 2020/21 aufgrund der Kontaktbeschränkungen runter auf rund 28000 Besucher. Im vergangenen Jahr sahen die Zahlen mit rund 53000 Besuchern schon wieder etwas freundlicher aus, 2023 hofft man auf einen weiteren Aufschwung. Das Bad wird vom 1. bis 14. Mai kurz für Wartungsarbeiten geschlossen, direkt im Anschluss beginnt die Freibadsaison.

Die Zahl der versicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Wagenfeld – aktuell sind es 2083 – ist in den vergangenen Jahren relativ stabil geblieben, auch wenn es im produzierenden Gewerbe, das den Löwenanteil ausmacht, in der Pandemie einen vorübergehenden Rückgang gab. Die Firma Friedrich Lütvogt ist mit 286 Beschäftigten der größte Arbeitgeber gefolgt von ZF Friedrichshafen (210), den Wagenfelder Spinnereien (140), PTW Polyurethan-Technik (86) und der Molkerei Wagenfeld (63). Wenn es nach den Unternehmen gehe, könnten die Zahlen auch noch höher sein, berichtete Kreye. Viele Firmen suchten Arbeitskräfte, fänden aber keine.