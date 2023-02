Erinnerung der Ströher Shantys an die Anfänge: „Macht bloß die Fenster zu...“

Von: Katrin Fiedler

Wem sie ein Ständchen bringen, suchen sich die Ströher Shantys meistens sehr genau aus. Über eine Verstärkung mit Akkordeon würden sich die 42 Sänger übrigens sehr freuen. © Fiedler

Er ist das Ergebnis einer Wette zwischen singenden Frauen und deren Männern. Letztere wollten es machen wie die Damen - und machten es auch. Seit 15 Jahren besteht mittlerweile der Ströher Shanty-Chor. 42 Sänger gehören mittlerweile dazu. Gesucht wird jedoch ein weiterer Akkordeonspieler.

Ströhen – Alles begann 2008 mit einer Wette. „Unsere Frauen haben bei der Weihnachtsfeier des Reit- und Fahrvereins Ströhen gesungen. So moderne Lieder. Und dann kam die Frage auf, ob wir Männer das auch können”, erzählt Reinhard Heider. Natürlich wollten die Herren beweisen, dass sie mindestens so gut singen wie die Damen. Ergebnis: Der Shanty-Chor des Reit- und Fahrvereins Ströhen war geboren.

42 Mann ist die Truppe aktuell stark. Am Anfang waren sie gerade mal halb so viele und musikalisch längst nicht auf dem Niveau wie heute. „Damals habe ich gesagt: ,Macht bloß die Fenster zu, damit uns niemand hört!’ Aber dann haben wir schnell gemerkt, dass das Singen Spaß macht und haben einfach weiter gesungen”, lacht Hermann Tacke aus Ströhen.

Dass sich die musikalischen Leistungen schnell verbesserten, lag nicht zuletzt auch an Heinfried Immoor, der neben Hartmut Boldt auch schon mal einen Sologesang einlegt. Ihre Wette hatten die Männer also gewonnen – genauso wie nach und nach immer mehr neue Gesangsfreunde. Die kamen aus der Umgebung im Laufe der Jahre dazu und blieben dabei. Auch wenn der Älteste von ihnen, August Döpke aus Ströhen, bereits 83 Jahre alt ist, kennen die Ströher Shantys eigentlich keine Nachwuchssorgen. Wobei: „Ein Akkordeonspieler mehr wäre schon nicht schlecht“, meint Reinhard Heider, der auf weiteren Zulauf hofft.

August Döpke, der Senior der Truppe, ist einer von nur zwei Akkordeonspielern. Der andere, Sven Scholz aus Diepenau, ist eines der jüngeren Mitglieder des Chores. Er hat sich das Spielen auf dem auch als Schifferklavier bekannten Instrument selbst beigebracht. Beide Männer spielen ein Akkordeon der Firma Hohner, die bereits 1903 mit der Produktion von damals noch „Handharmonikas” genannten Instrumente begonnen hat.

Shantys waren einst als Arbeitslieder der Matrosen an Deck der großen Handels- und Frachtsegler gedacht. Bei der schweren Arbeit auf den Schiffen und im Hafen sollte der Gesang den Männern Mut und Ansporn sein, die gemeinsamen Kraftanstrengungen zu meistern. Heute haben die Männer gemeinsam Spaß beim Singen der traditionellen Lieder, in die sie gern regionale Bezüge einweben. Auch eigene Kompositionen verkünden von der Liebe zur Heimat. Deshalb bleiben sie mit den Auftritten gern in der Region und bei „ihren” Vereinen. „Wenn das keinen regionalen oder persönlichen Bezug hat, dann machen wir das nicht”, sagt Hermann Tacke entschieden.

So treten die Shantys gern bei Vereinsfeiern oder Veranstaltungen in Ströhen und Wagenfeld auf. Von der Akustik einer Kirche schwärmen aber alle. Während des Ströher Herbstmarktes traten sie bereits mehrfach in der Kirche auf. Aber auch bei Seniorennachmittagen oder Erntefesten in der Umgebung sorgen sie mit ihren Liedern für Stimmung und gute Laune.

Als die Inhaberin ihres Stammlokales, Gisela Störmer, im Januar ihren 95. Geburtstag feierte, wurde natürlich auch der Jubilarin ein Ständchen gebracht. „Sie hat sich sehr gefreut. Das war schon ein bewegender Moment. Wir proben ja seit Anfang an im Gasthaus Störmer”, erinnert sich Reinhard Heider. Und dieses eine Ständchen ist ein gutes Beispiel dafür, um was es den 42 Sängern geht: Den Zuhörern Freude zu bringen und sie aus dem Alltag zu holen. Mit Liedern vom Meer, der Heimat und den Menschen.

Wer auch gern singt und Lust hat, Teil der Männergemeinschaft zu sein und womöglich noch ein Akkordeon spielen kann, sei herzlich eingeladen, sich beim Shanty-Chor zu melden, meint Reinhard Heider.