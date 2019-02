Erfreuliche Entwicklung in der Jugend

Ströhen - 3. Januar 1969, 20 Uhr, Klubzimmer der Gastwirtschaft Summann in Ströhen: Schornsteinfegermeister Richard Flentje und zwölf weitere Männer, die ein gemeinsames Hobby eint, sitzen zusammen und planen. Es ist die Geburtsstunde des Angelsportvereins Ströhen. Der Jahresbeitrag wird auf 25 Deutsche Mark festgesetzt, als Fischereigewässer ist die Große Aue vorgesehen, Mitglied dürfen nur Ströher Einwohner werden. 50 Jahre später gibt es den Verein, der aktuell 168 Mitglieder zählt, immer noch.

Eines von ihnen ist Uwe Hausmann. Er ist von Anfang an dabei und wurde bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im Tierparkrestaurant geehrt. „Ich habe schon als Kind geangelt und in den Gräben sogar Hechte mit der Hand gefangen“, erinnert sich Hausmann. Lange Jahre sei er allerdings nur passives Mitglied gewesen, da er aus beruflichen Gründen keine Zeit zum Angeln gehabt habe.

Erst seit zehn Jahren ist Hannes Radtke Teil des Vereins. Etwas Besonderes ist seine Mitgliedschaft trotzdem, denn er ist auch erst zehn Jahre alt. Sein Vater, der heutige Vorsitzende Andreas Radtke, hatte ihn kurz nach der Geburt angemeldet. Aktiv dabei ist Hannes seit etwa zwei Jahren. Ihm gefalle am Angeln, dass man dafür Geduld brauche, erzählt er.

Hannes ist einer von aktuell zwölf jungen Anglern im Verein. Die Jugendabteilung habe sich gut entwickelt, freut sich der Vorsitzende, nachdem sie zwischenzeitlich ein Sorgenkind des Vereins gewesen war. Radtke führt die positive Entwicklung auch auf den alljährlichen Schnuppertag an Himmelfahrt zurück, den der Angelsportverein für die „Daheimgebliebenen“ anbietet, während die Väter auf Tour sind. „Der ein oder andere ist dabei hängen geblieben“, so Radtke.

Zufrieden ist der Vorsitzende auch mit dem Verlauf des vergangenen Jahres. Zwar haben die Angler die lang anhaltende Hitze und Trockenheit auch am Vereinsteich am Darlatener Weg gespürt, dank künstlicher Belüftung habe sich die Witterung aber nicht negativ auf den Fischbesatz ausgewirkt, berichtet Andreas Radtke. „Es ist kein Fisch verendet.“

Die Jahreshauptversammlung ist auch immer Anlass, die Vereinsmeister und den Angler mit dem „dicksten Fang“ auszuzeichnen. Vereinsmeister wurde Detlef Koch mit 25 510 Gramm gefangenen Fisch, Vereinsmeister der Jugend wurde Erik Schmetz mit 2 250 Gramm. Den schwersten Fisch, einen 4140-Gramm-Karpfen, holte Florian Vortmann aus dem Wasser.

Sein Jubiläum möchte der Verein im August mit einigen Ehrengästen bei einem Frühschoppen feiern. mer