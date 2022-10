Gemeinde Wagenfeld spürt Energiefresser auf

Von: Melanie Russ

Das EFMK gehört nach dem Hallenfreibad zu den größten Energiefressern in der Gemeinde Wagenfeld. © Russ

Der jährliche Energiebericht der Gemeinde Wagenfeld zeigt Verbräuche, Sparpotenziale und Erfolge auf. Der mit Abstand größte Energiefresser war 2021 wie immer das Hallenbreibad, gefolgt von den beiden Grundschulen und dem Europäischen Fachzentrum Moor und Klima.

Wagenfeld – Wo lässt sich durch Sanierung oder Umrüstung auf moderne Technik Energie und bares Geld sparen? Auch die Gemeinde Wagenfeld macht sich darüber so ihre Gedanken – und das nicht erst seit der Energiekrise. Seit 2017 erstellt sie gemeinsam mit den Stadtwerken Huntetal für jedes Jahr einen Energiebericht, der die Verbräuche und Kosten für alle Liegenschaften und die Infrastruktur von der Straßenbeleuchtung und der Moorbahn über das Hallenfreibad bis zum Rathaus erfasst. Er zeigt auf, wo Handlungsbedarf besteht, dient als Grundlage für die Planung der nächsten energetischen Maßnahmen und als Erfolgskontrolle für umgesetzte Maßnahmen. Der erste Bericht umfasste den Zeitraum 2012 bis 2015. Aktuell liegen die Berichte für 2020 und 2021 vor.

Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde in ihren 16 Gebäuden (Kitas, Grundschulen, Sporthallen, Feuerwehrgerätehäuser, Auburg, EFMK, Rathaus) rund 2,5 Millionen Kilowattstunden Wärmeenergie verbraucht, davon etwa zwei Drittel Erdgas und ein Drittel Biogas, das im Wesentlichen in das Blockkraftheizwerk des Hallenfreibads floss. Witterungsbereinigt ist das ein Minus von rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr und von fast 14 Prozent gegenüber 2018. Hinzu kommen rund 540.000 Kilowattstunden Strom – bereinigt ein Minus von 20 Prozent gegenüber 2018. Die gesamten Energiekosten beliefen sich auf rund 200.000 Euro. Mit gut 9,8 Millionen Liter Wasser wurden fast 22 Prozent weniger verbraucht als 2020 und 30 Prozent weniger als 2018. Davon entfielen rund 7,5 Millionen Liter auf das Hallenfreibad.

Ein Blick durch die Jahresberichte zeigt: Die Verbräuche haben eine abnehmende Tendenz. Hier macht sich bezahlt, dass in der Gemeinde in den vergangenen Jahren viel gebaut und saniert wurde. So hat die 2018 erneuerte Heizung in der Grundschule Wagenfeld zu spürbaren Einsparungen geführt, auch die beiden neuen Sporthallen mit Bewegungsräumen sind deutlich energieeffizienter als die alten. „Das macht sich in den nackten Zahlen bemerkbar“, erklärte Sven Schröder von der Verwaltung bei der Vorstellung des Energieberichts.

Der mit Abstand größte Energiefresser ist das Hallenfreibad, das vor dem Hintergrund der Energiekrise seit Juli nur noch mit Biogas versorgt wird, gefolgt von den beiden Grundschulen und dem Europäischen Fachzentrum Moor und Klima. In den Grundschulen seien die Heizkosten in die Höhe gegangen, weil dort im Winter viel gelüftet worden sei, in den Kitas habe man sich häufiger die Hände gewaschen, erläuterte Sven Schröder den zum Teil pandemiebedingten Anstieg.

„Am Energiebericht lässt sich auch ablesen, dass mittelfristig für die Grundschule Ströhen ein neues Wärmekonzept entwickelt werden muss“, so Schröder. Zum Vergleich: Die 1965 erbaute Grundschule Ströhen verbrauchte 2021 bei 1670 Quadratmetern 266 .000 Kilowattstunden, die gleich alte und mehr als doppelt so große Grundschule Wagenfeld 341.000 Kilowattstunden.

Energiesparmaßnahmen sind die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Bereits angeschoben ist Aktualisierung der Ausweisung von Windkraft-Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan. In dem Verfahren soll geprüft werden, ob noch mehr Windkraft möglich ist. Darüber hinaus prüft die Verwaltung, inwieweit kommunale Dachflächen für Photovoltaikanlagen infrage kommen. Das Feuerwehrgerätehaus in Wagenfeld und das Hallenbad sind schon ausgestattet, Potenzial sieht Sven Schröder bei den Sporthallen und Grundschulen. Das Ergebnis der Prüfung soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden.

Energiebericht ist jetzt Pflicht für alle Kommunen Nach dem „Niedersächsischen Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels“ müssen alle Kommunen für das Jahr 2022 erstmals einen Energiebericht erstellen und bis Ende 2023 vorlegen. Ab 2023 muss alle drei Jahre ein Energiebericht erstellt werden, wobei die Verbräuche für jedes einzelne Jahr ermittelt werden.

Der Energiebericht ist das Kernelement des kommunalen Energiemanagements. Er erfasst systematisch alle Verbräuche und Kosten kommunaler Einrichtungen und soll Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz aufzeigen. Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen geht davon aus, dass die Energiekosten mithilfe eines kommunalen Energiemanagements um bis zu 20 Prozent gesenkt werden können – und das zumeist ohne Komforteinbußen mit nicht- und gering-investiven Maßnahmen. Laut Agentur entstehen in den kommunalen Liegenschaften durchschnittlich etwa 45 Euro Energiekosten je Einwohner und Jahr.