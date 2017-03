Elke Lorenz neue Vorsitzende

Ströhen - Zweimal gab es am Donnerstagabend lang anhaltenden Applaus – für Inge Thielemann-Rewald, die ein Jahr lang als Vizevorsitzende den Ortsverein kommissarisch geführt hat und ebenso für diejenige, die den Mut besaß, gestützt vom ganzen Team, den seit einem Jahr vakanten Posten der ersten Vorsitzenden zu übernehmen.

Mit Elke Lorenz hat der DRK-Ortsverband Ströhen eine neue Frau an der Spitze. Bei der Jahreshauptversammlung im Landgasthaus Kastens sprachen die Wahlvorschläge aus dem Plenum eine eindeutige Sprache. Einstimmig wurde Lorenz unter Wahlleitung von Hannelore Menkens vom Kreisverband zur Nachfolgerin von Renate Walter gewählt, die nach 29 Jahren an der Spitze für eine Wiederwahl im vergangenen Jahr nicht zur Verfügung stand. Walter sprach Thielemann-Rewald einen großen Dank für die kommissarische Leitung aus. Dem schloss sich auch Ortsvorsteher Holger Kuhlmann an, der auch im Namen von Bürgermeister Matthias Kreye Grüße überbrachte und die vielfältigen Einsatzbereiche, in denen die Ströher Rot-Kreuzler aktiv sind, lobte. „Es ist toll wie die Gemeinschaft in der Ortschaft gepflegt wird und das DRK ein fest integrierter Bestandteil des Dorflebens ist“, freute sich auch Hanneloe Menkens vom Kreisverband. In Ströhen sähe man, dass sich mit der Einteilung in Teams vieles einfacher und erfolgreich stemmen ließe.

Bitte um Unterstützung

„Ich brauche viel Unterstützung vom ganzen Team“, ergriff Elke Lorenz nach ihrer Wahl das Wort, froh, dass sie sich der Rückenstärkung von Thielemann-Rewald weiterhin gewiss sein kann. „Wir haben gesagt, dass wir in Zukunft die Arbeit auf mehr Schultern im Vorstand und bei den Mitgliedern verteilen möchten. Dazu stehen wir“, unterstrich auch Schriftführerin Marion Imgarten.

Mit der Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft von Ingelore Ahrens konnte Lorenz gleich eine erste freudige Amtshandlung vollziehen. Gisela Schubert und Erika Auler, die beide dem Ortsverein seit einem halben Jahrhundert die Treue halten, bekommen wegen Abwesenheit ihre Auszeichnung nachträglich überreicht. Der Ortsverein Ströhen zählte zum Jahresende 116 Mitglieder.

Den Wahlen voraus gingen die Rückschau auf ein aktives vergangenes Jahr und ein Blick nach vorn auf ein nicht weniger abwechslungsreiches. Viel Lob fand die Verlagerung des DRK-Shops, der Anfang Februar in Wagenfeld die ehemaligen Bredemeier-Räume bezog. „Wir haben nun viel mehr Platz zum Präsentieren und Vorsortieren“, so Renate Walter. Insbesondere Geschirr und Bettwäsche seien sehr gefragt. „Verstärkung für unser aus Ströhern und Wagenfeldern bestehendes Helferteam ist jederzeit willkommen.“

Gleich in der nächsten Woche, am 9. März, starten die Ströher Rotkreuzler mit dem traditionellen Pickertessen im Speukenkieker. Am 7. Mai lädt der gemeinsam mit dem DRK Wagenfeld betriebene DRK Shop in seinen neuen Räumen zum „Tag der offenen Tür“. Auch die Bereitschaft wird sich dann präsentieren. Für die Sommerferien ist ein großes Dorfpicknick geplant, das alle Generationen – von jungen Familien bis zum Seniorenalter - verbinden soll. Die Termine für den Tagesausflug im September sowie den Kinobesuch im November werden noch bekannt gegeben. Die Altenadventsfeier findet am 2. Dezember statt.

art